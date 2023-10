El presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que pudo haber llegado a jugar beisbol en las Grandes Ligas, pero en su juventud se lastimó un dedo de la mano derecha jugando en su natal Tepetitán, Tabasco.

“Le decía Laurita –Laura González Nieto, su asistente desde hace 27 años- es la que me traduce, yo escribo a mano, como cada vez se me está torciendo más mi dedito, lo tengo malo porque de joven era center fil, y salió una línea allá en mi pueblo Tepetitán, y la agarré”, contó López Obrador en su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional.

“Era buen filder, bateaba y corría, puede haber llegado a jugar en Grandes Ligas, ya estoy presumiendo mucho”, expresó.

Reconoció que cuando tomó la pelota para lanzarla, sintió algo raro en la mano, "pero como está uno caliente por el partido", no salió del luego solo se acomodó el dedo con ayuda de su mano izquierda y siguió porque “el beisbol es una pasión”.

“Y en vez de ir con el curahuesos, no fui y le cayó lo que se le llama coloquialmente ´rebaba´ y se me ha ido enchuecando cada vez más y como escribo, pues la letra ya no sale bien y la que me interpreta es Laura, ella es”, comentó.





