Jorge Romero, coordinador de los diputados federales del PAN calificó como un éxito la concentración de ayer domingo en el Zócalo capitalino, y aseguró que la ciudadanía libre se pronunció otra vez a favor de la democracia de nuestro país.

Subrayó que la democracia está nuevamente bajo la amenaza del gobierno federal “por ser un obstáculo para poder instaurar un gobierno unipersonal y autoritario”, y adelantó que su bancada atenderá el llamado social para frenar las reformas regresivas del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“La sociedad civil libre continúa demostrando que llenará el Zócalo todas las veces que sea necesario para alzar la voz ante los embates autoritarios y exigir respeto a nuestros derechos y libertades. Quieren elecciones limpias, división de poderes y órganos autónomos y nosotros en Acción Nacional hacemos nuestra esta exigencia, reiterando que no avalaremos jamás y por ningún motivo propuesta alguna que pretenda debilitar nuestra democracia o vulnerar nuestra libertad”, sentenció.

El legislador expresó que ayer domingo nuevamente se dieron cita en la principal plaza pública del país miles de mexicanos libres, quienes al grito de: “Nuestra democracia no se toca” se pronunciaron a favor de que instituciones como el INE, el Inai, la CRE, la Cofece, entre otras, continúen cumpliendo la vocación por la que fueron creadas, “otorgando derechos y libertades democráticas a las y los mexicanos”.

El diputado afirmó que estas instituciones han estado en la mira del oficialismo por ser pilares de nuestra democracia, e hizo un llamado a fortalecer el marco institucional.

“Quienes hoy están en el gobierno al parecer no quieren que se expongan las inconsistencias de esta administración, que no han sido pocas. Escándalos como la Casa gris, los contratos a amigos y familiares del Presidente, las compras a sobreprecio o el intento de vulneración a nuestras elecciones no deben quedar impunes”, señaló.

Indicó que por esa es razón ahora quieren desaparecer los contrapesos: por miedo disfrazado bajo un falso discurso de austeridad.

“La realidad es que estas instituciones son pilares fundamentales de nuestra democracia y en el PAN siempre seremos sus más férreos defensores, porque más allá de ser un fin en sí mismo, es el medio por el cual los mexicanos pueden gozar de derechos y libertades sociales, políticas y electorales”, dijo.

“Ruta para reformas, esta semana”

Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, indicó por su lado que la ruta para la realización de foros nacionales y regionales será debatir el paquete de reformas enviadas por el Ejecutivo federal y se llevarán a cabo del 21 de febrero al 15 de abril.

El diputado explicó que para su análisis estas iniciativas estarán agrupadas en cuatro grandes ejes principales: libertad, bienestar, justicia y democracia.

Asimismo, informó Mier Velezco, en este gran diálogo nacional se incluirán la reforma en materia de reducción de la jornada laboral y la propuesta del diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz en materia de efectos de las sentencias de acciones y controversias constitucionales.