[Publicidad]
Este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional, para informar los acontecimientos más importantes de su gobierno a nivel nacional.
Sigue el minuto a minuto de lo más relevante de la conferencia matutina.
Nación 09:17 AM
"Quedó muy bien la Línea 2 del Metro, la verdad", afirmo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre las obras que se realizaron en la línea azul previo al Mundial 2026.
Nación 09:01 AM
Sheinbaum Pardo dijo que felicitará al presidente electo de Colombia luego de que el conservador Abelardo de la Espriella fue declarado presidente electo.
La Presidenta de México agregó que siempre buscará la mejor relación con dicho país. "Obviamente vamos a felicitar al presidente electo de Colombia y buscamos siempre una buena relación con Colombia, más allá de estar de acuerdo o no en ciertos temas", indicó.
Nación 08:57 AM
La presidenta Sheinbaum Pardo informa que Brooke Rollins, secretaria de Agricultura de EU, viene a México el sábado 27 de junio para inaugurar en Chiapas la planta de moscas estériles contra el gusano barrenador.
Nación 08:56 AM
Sobre la relación con Estados Unidos, la presidenta dijo que a su gobierno le preocupa la muerte de mexicanos en los centros de detención de ICE.
"En todos los temas hay muy buena relación, como lo he dicho en muchas ocasiones, hay temas en los que no estamos de acuerdo, uno de ellos y que nos preocupa y nos ocupa es por ejemplo la muerte de mexicanos en los centros de detención de ICE y lo hemos estado hablando con el embajador", comentó.
Nación 08:50 AM
La titular del Ejecutivo aseguró que todos los proyectos de trenes, como el Tren Maya de carga y el Tren Interoceánico, van a tener una inversión de 750 mil millones de pesos.
Nación 08:30 AM
"Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela", expresó la presidenta Claudia Sheinbaum sobre los sismos de 7.2 y 7.5 registrados en dicho país. Anunció además que este día sale un equipo de la Defensa de rescatistas y personal de sanidad para ayudar al pueblo que lo necesita.
Nación 08:25 AM
Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) presentó los avances de las estaciones y edificios auxiliares en los tramos AIFA-Pachuca, México-Querétaro, Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo.
Aseguró que existen mesas de atención social para atender a la población que muchas veces, explica, tienen dudas técnicas sobre los proyectos y las reuniones sirven para esclarecer los términos a las y los mexicanos.
Nación 08:18 AM
Edna Vega, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) presentó los avances del Derecho de vía en el país.
Suman más de 28 millones de metros cuadrados liberados en los tramos del AIFA-Pachuca, México-Querétaro, Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo.
Nación 08:04 AM
El general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, quien tuvo a su cargo la construcción del AIFA, destacó que la Defensa sigue participando en los trabajos de proyecto y construcción de la nueva infraestructura ferroviaria.
Nación 07:51 AM
Andrés Lajous, director General de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, informa sobre los avances de la construcción de los tramos Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo.
En ambos puntos se realizan trabajos arqueológicos y ambientales.
Nación 07:47 AM
Con motivo del Día de los Murales, desde Morelos, dan seguimiento al avance de las actividades culturales y los Comités de jóvenes dedicados a las actividades de pinta de murales en la entidad.
Esta estrategia busca promover el arte, la cultura de paz y la recuperación de espacios públicos.
Nación 07:41 AM
La presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a la Selección mexicana luego de su victoria 3-0 ante República Checa.
"Muchas felicidades a la selección", expresó.
Nación 07:41 AM
A las 7:41 inicia la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Mira aquí la transmisión en vivo:
em
[Publicidad]
Más información
Destinos
Cuánto cuestan los recorridos de luciérnagas en CDMX
Techbit
¡Nuevas fechas para el registro de celulares! Este es el calendario
Estados
Atacan a balazos y hieren a una familia en Culiacán; un menor de tres años, entre las víctimas
Mundo
Corte Suprema permite a Trump frenar solicitudes de asilo en frontera con México; allana camino para reactivar política antiinmigrantes