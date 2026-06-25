Sobre la relación con Estados Unidos, la presidenta dijo que a su gobierno le preocupa la muerte de mexicanos en los centros de detención de ICE.

"En todos los temas hay muy buena relación, como lo he dicho en muchas ocasiones, hay temas en los que no estamos de acuerdo, uno de ellos y que nos preocupa y nos ocupa es por ejemplo la muerte de mexicanos en los centros de detención de ICE y lo hemos estado hablando con el embajador", comentó.