La mañanera de Sheinbaum, 13 de enero, minuto a minuto

08:12.- El doctor Kershenobich informa cómo estará distribuido el centro, para atender a más pacientes.

08:10.- David Kershenobich, secretario de Salud, informa sobre el centro de imagenología Centro de Diagnóstico de Alta Especialidad, que se sitúa al lado del Insituto Nacional de Medicina Genómica.

08:08.- Ahora presenta un video de las acciones que tendrá el IMSS Bienestar en el primer trimestre de 2026.

08:06.- Sobre las Rutas de la Salud, Svarch menciona que se entregaron 115 millones de piezas de medicamentos en 2025.

08:02.- Alejandro Svarch, director general del IMSS Bienestar, indica que en el instituto han sido atendidas 13 millones de personas, hubieron 6 millones de consultas de especialidad, 500 mil partos y 250 trasplantes.

08:00.- La Presidenta instruye a Batres Guadarrama a mencionar la omisión de un enlace remoto, por lo que el titular del ISSSTE señala que se trata de la reconstrucción de la sala de urgencias del hospital Fernando Quiroz, un hospital que data de 1960 y que fue restaurada porque se encontraba muy dañada.

07:57.- Martí Batres, secretario general del ISSSTE, desglosa los avances en el instituto respecto a cirugías, consultas, jornadas de trabajo.

07:54.- Respecto a consultas de medicina familiar, el incremento es de 21%, es decir, 18.3 consultas más que en 2018.

07:52.- Señala que las consultas de especialidad es donde se ve el incremento más grande, pues aumentaron en 48% en comparación con 2018, lo que se traduce en 9.5 millones de consultas de este tipo.

07:50.- Indica que actualmente se están haciendo 60% más de cirugías en 2025 en contraste con 2018.

07:46.- Zoé Robledo, director general del IMSS, destaca que en 2025 hubo 14 millones de atenciones más que en 2024.

07:45 Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

