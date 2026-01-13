Más Información

Golden Globes: las tendencias de estilo que dominaron la alfombra roja

Golden Globes: las tendencias de estilo que dominaron la alfombra roja

Senador de Morena Ricardo Sheffield plantea revisar convenio petrolero con Cuba; pide no arriesgar relación con EU

Senador de Morena Ricardo Sheffield plantea revisar convenio petrolero con Cuba; pide no arriesgar relación con EU

¿Te inscribiste a la Star Wars Run? Profeco advierte sobre estafa; “Mundo Runner” promocionó carreras temáticas falsas en CDMX y Guadalajara

¿Te inscribiste a la Star Wars Run? Profeco advierte sobre estafa; “Mundo Runner” promocionó carreras temáticas falsas en CDMX y Guadalajara

Queda descartada intervención militar de EU en México: Sheinbaum tras llamada con Trump; seguirá colaboración, asegura

Queda descartada intervención militar de EU en México: Sheinbaum tras llamada con Trump; seguirá colaboración, asegura

Telcel niega filtración de datos por registro obligatorio de líneas; admite una “vulnerabilidad técnica”

Telcel niega filtración de datos por registro obligatorio de líneas; admite una “vulnerabilidad técnica”

Citlalli comparte foto de ciudadano cuadrándose ante Sheinbaum; resalta “ternura radical y respeto” a la Presidenta

Citlalli comparte foto de ciudadano cuadrándose ante Sheinbaum; resalta “ternura radical y respeto” a la Presidenta

Entre represión, muertes y censura digital; las claves para entender las protestas en Irán

Entre represión, muertes y censura digital; las claves para entender las protestas en Irán

Afores alcanzan plusvalías récord; el ahorro de los trabajadores se fortalece

Afores alcanzan plusvalías récord; el ahorro de los trabajadores se fortalece

En este episodio te contamos, de forma clara y directa, las noticias que están marcando la agenda. Claudia Sheinbaum descarta cualquier intervención, pese a la insistencia de Donald Trump, mientras Cuba enfrenta uno de sus momentos más complicados, presionada por Estados Unidos en su etapa más vulnerable.

En temas locales, revisamos la instalación de “topes” en la ciclovía de Calzada de Tlalpan, una medida que ha generado debate entre ciclistas y automovilistas. Además, analizamos por qué los resultados de la refinería Dos Bocas no cumplen con las expectativas y qué implica esto para el sector energético. Información útil, actual y explicada para que no te pierdas lo que pasa en México y el mundo. Dale play y... ¡Entérate!

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]