Senador de Morena Ricardo Sheffield plantea revisar convenio petrolero con Cuba; pide no arriesgar relación con EU
¿Te inscribiste a la Star Wars Run? Profeco advierte sobre estafa; “Mundo Runner” promocionó carreras temáticas falsas en CDMX y Guadalajara
Queda descartada intervención militar de EU en México: Sheinbaum tras llamada con Trump; seguirá colaboración, asegura
Telcel niega filtración de datos por registro obligatorio de líneas; admite una “vulnerabilidad técnica”
Citlalli comparte foto de ciudadano cuadrándose ante Sheinbaum; resalta “ternura radical y respeto” a la Presidenta
En este episodio te contamos, de forma clara y directa, las noticias que están marcando la agenda. Claudia Sheinbaum descarta cualquier intervención, pese a la insistencia de Donald Trump, mientras Cuba enfrenta uno de sus momentos más complicados, presionada por Estados Unidos en su etapa más vulnerable.
En temas locales, revisamos la instalación de “topes” en la ciclovía de Calzada de Tlalpan, una medida que ha generado debate entre ciclistas y automovilistas. Además, analizamos por qué los resultados de la refinería Dos Bocas no cumplen con las expectativas y qué implica esto para el sector energético. Información útil, actual y explicada para que no te pierdas lo que pasa en México y el mundo. Dale play y... ¡Entérate!
