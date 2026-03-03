La mañanera de Sheinbaum, 03 de marzo, minuto a minuto

"Es muy distinto los desaparecidos de los 70-80 a lo que vivimos ahora, en aquella época eran desaparecidos políticos, desaparecidos por el Estado mexicano", indica la Presidenta y comienza a explicar cómo se lleva a cabo actualmente una investigación, para encontrar a una persona reportada como desaparecida.

Nuestra obligación es dar información a la familia y eliminar a los reclutadores, dice la Presidenta.

Destaca que varias personas han sido localizadas con vida en otros estados, debido a que realizan trámites y con sus datos se da con ellos.