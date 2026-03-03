La mañanera de Sheinbaum, 03 de marzo, minuto a minuto

Más Información
Sheinbaum revisará por última vez reforma electoral para evitar contradicciones; asegura que “ahora sí ya está lista”
Sigue lo más relevante de la conferencia matutina de la Presidenta de México.
Nación 09:12 AM
La Mandataria federal destaca los dos principales cambios establecidos en la reforma electoral. Indica que la reforma electoral fue establecida en los 100 compromisos que hizo para su gobierno.
Nación 09:06 AM
"En la tarde la voy a revisar, repito, había cosas de más que no tenían nada que ver", menciona Sheinbaum Pardo sobre la reforma electoral.
Nación 09:01 AM
"Ellos tienen que contestar esta pregunta", responde Sheinbaum Pardo sobre la entrada a medios de comunicación a la última casa donde estuvo Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, "El Mencho". Indica que la FGR fue la única institución responsable de dar este acceso.
Nación 08:45 AM
"Es muy distinto los desaparecidos de los 70-80 a lo que vivimos ahora, en aquella época eran desaparecidos políticos, desaparecidos por el Estado mexicano", indica la Presidenta y comienza a explicar cómo se lleva a cabo actualmente una investigación, para encontrar a una persona reportada como desaparecida.
Nuestra obligación es dar información a la familia y eliminar a los reclutadores, dice la Presidenta.
Destaca que varias personas han sido localizadas con vida en otros estados, debido a que realizan trámites y con sus datos se da con ellos.
Nación 08:24 AM
Alejandro Svarch, director general del IMSS Bienestar, menciona que con el programa Más Especialistas, Más Enfermeras, Más Bienestar, el instituto se fortalece.
Presenta un video sobre la donación de órganos en el IMSS Bienestar.
Nación 08:22 AM
Martí Batres, titular del ISSSTE, presenta los avances del Programa de Trasplantes 2026. Indica que el promedio anual de trasplantes de 2022 a 2025 fue de 260.
Este programa se desarrolla en 11 hospitales de esta institución.
Resalta que en los últimos dos años aumentó en un 50% el trasplante de córnea y en un 22% el trasplante de donador cadavérico.
También señala que más de 100 trasplantes al año son de riñón, y que en 2024 y 2025 se integró el trasplante hepático, siendo el más reciente de carácter pediátrico y de donador vivo.
Nación 08:15 AM
Zoé Robledo, titular del IMSS, expone sobre el reclutamiento de médicos especialistas para esta institución en 2026.
En medicina familiar se registraron mil 662 médicos de medicina familiar, mil 136 en Pediatría, 981 en Ginecología y Obstetrícia, 888 en Medicina Interna, 741 en Medicina de Urgencias, 704 en Cirugía General, 531 en Anestesiología, 361 en Imagenología, 195 en Oftalmología, 167 Traumatología y Ortopedia, 1568 en Urología, 2 mil 281 en otras especialidades.
Nación 08:11 AM
David Kershenobich, secretario de Salud, habla sobre los trasplantes de órganos.
Al corte del 2 de marzo, los trasplantes en 2026 han registrado los siguientes datos:
Riñon: 32
Riñon vivo: 16
Riñon fallecido: 17
Hígado: 24
Hígado vivo: 1
Hígado fallecido: 23
Corazón: 4
Páncreas: 1
Córnea: 19
Total: 80
Nación 08:03 AM
Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, en la Secretaría de Salud, indica que se han aplicado 22 millones de dosis contra el sarampión.
"Ya es ligeramente menos", dice al comparar los casos confirmados de sarampión registrados esta semana, en comparación con la anterior, los cuales bajaron de mil 200 a mil.
Indica que no hay restricción para tomar la dosis de vacunación en cualquier clínica donde la están aplicando, aún no contando con seguro social, y una vez más llama a vacunarse.
Nación 07:54 AM
Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, desglosa el proceso de credencialización y destaca que el objetivo es incluir en este proceso a 134 millones de personas. Menciona que iniciará en los primeros días de abril.
Muestra cuál será la anatomía de la Credencial Universal de Salud.
Nación 07:45 AM
Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La Mandataria federal inicia explicando la credencialización de derechohabientes del IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar. Indica que este proceso estará a cargo de las secretarías de Bienestar y de Salud.
