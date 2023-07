07:58- Sobre denuncias por corrupción contra funcionarios del IMSS, AMLO pide que se haga una investigación y dice que “se tienen servidores públicos honestos que no había antes”: “No es lo mismo Zoé Robledo en el IMSS que el concuño de Salinas”. Expresa su confianza al director del IMSS: "No está metido en actos de corrupción, puede ser que abajo".

07:55- AMLO pide a “los dueños de Televisa” que cuiden lo que dicen los analistas: “¿Tienen que tener los medios de información periodistas mercenarios? ¿Es válido?”.

07:55- Ahora López Obrador habla de Jorge Castañeda.

07:50- Como lo hizo ayer, otra vez López Obrador se lanza contra “los comentaristas de Televisa” porque, dice, “están al servicio de los potentados”. Menciona a Sergio Sarmiento, Leo Zuckerman y Raymundo RivaPalacio. Acusa que el periodista Raymundo Rivapalacio insulta a la diputada Andrea Chávez.

07:45- AMLO: “No estoy inventando nada, porque no digo mentiras, pero sí hubo una campaña en contra del Banco del Bienestar”. Dice que algunos bancos se sintieron ofendidos por el Banco del Bienestar. Otra vez expresa que al expresidente Enrique Peña Nieto lo traicionaron.

07:42- Para los neoliberales es un insulto que haya un banco público como el Banco del Bienestar, dice el Presidente.

07:40- Garantiza AMLO que los adultos mayores no van a tener ningún problema con sus cuentas en el Banco del Bienestar.

07:39- “No hay ni corrupción ni impunidad”, expresa López Obrador al hablar del Banco del Bienestar.

07:37- Acusa López Obrador una campaña en contra del Banco del Bienestar y llama a hacer una investigación por denuncias de fraudes: “No se afecta a los adultos mayores. No tengo una sola queja”. Ahora menciona al periodista Joaquín López-Dóriga.

07:36- El Banco del Bienestar está llegando a las comunidades más apartadas, refiere.

07:34- Al ser cuestionado por desfalcos en el Banco del Bienestar, AMLO responde a la reportera diciendo que su medio “siempre ha estado en contra de nosotros”.

07:30- Luego de que EL UNIVERSAL revelara un fraude en el Banco del Bienestar con saqueo de cuentas, AMLO dice que no tiene información y acusa “una campaña de desprestigio”: “Me voy enterando (...) no se ha perdido absolutamente nada”.

07:28- Manifiesta que no está de acuerdo en que a Francisco Céspedes le hayan cancelado un concierto en Guanajuato, tras haberlo insultado.

07:25- Asegura López Obrador que Santiago Creel está enojado y lo insulta porque a Xóchitl Gálvez ya la escogieron para ser la candidata de la oposición. AMLO le manda un mensaje a Santiago Creel: Por qué no le va a reclamar a su antiguo jefe, que también fue jefe de Xóchitl Gálvez, Fox; o al jefe de jefes, Salinas, o a Diego Fernández de Cevallos, o a Claudio X. González.

07:22- Asegura que “en la época del PAN” nadie habló del caso del periodista José Gutiérrez Vivó. López Obrador acusa que es insultado y recuerda que el cantante Francisco Céspedes le deseó la muerte, pero a pesar de eso “no debe ser hostigado ni discriminado”. Menciona al escritor Héctor Aguilar Camín y repite que es un timbre de orgullo que lo insulten.

07:20- “Ahora no se tolera la delincuencia (...) mantenemos como criterio el que no debe haber amiguismo ni influyentismo, ni nepotismo ni mucho menos corrupción”: AMLO. Reitera: “No somos iguales, no hay impunidad, no se violan derechos humanos, no se ordena desaparecer a nadie, no hay masacres, no hay represión, hay libertades”.

07:19- Sobre una presunta reunión de la alcaldesa de Chilpancingo con líderes de la delincuencia, AMLO dice que “no se permite la impunidad” y “se va a hacer una investigación”, después de haber hablado con la gobernadora Evelyn Salgado.

07:16- Afortunadamente ha ido bajando el flujo migratorio, afirma.

07:14- Estamos deteniendo a traficantes de personas y a dueños de unidades en las que son transportados, asegura.

07:09- Este año vamos a tener uno de los mejores sistemas de salud pública del mundo, dice otra vez AMLO. Dice que se necesitan terminar hospitales porque su gobierno los encontró inconclusos.

07:06- El Presidente cuenta que tras la reunión de ayer con gobernadores, hablaron de salud con quienes firmaron el convenio para la federalización del sistema de salud. Ya vamos avanzando con el IMSS-Bienestar, dice.

07:05- Inicia la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.