La Mañanera. AMLO rechaza que haya ingobernabilidad; “hay retos y desafíos”, dice

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que en el país haya ingobernabilidad porque en ningún caso el Estado o las Fuerzas Armadas están rebasadas o impedidas para imponer orden en materia de seguridad.

Durante su conferencia de prensa mañanera, luego de que su Gabinete de Seguridad ofreciera un informe sobre los avances en la materia, el titular del Ejecutivo aseguró:

“En ningún caso las Fuerzas Armadas o el estado está impedido o rebasado para poner orden, no hay en ningún sentido ingobernabilidad, hay retos y desafíos porque como es de dominio público se aplicó una estrategia equivocada que resultó fatal y fallida durante el periodo neoliberal”.

Recordó que a partir de que se declaró la “guerra al narcotráfico” que descompuso y se corrompió todo.

“Ya más pruebas ni pueden haber, lo sorprendente es que cuando nosotros decidimos cambiar de estrategia, los conservadores y sus voceros se nos lanzaron con todo, ahora porque la realidad los puso en su lugar están más moderados, más prudentes, pero estaba desatados, pero se burlaban decía: ahí está el abrazos no balazos y el no darle la importancia que quiere no darle importancia a la corrupción”.