Colectivos de madres buscadoras señalan que Karla Quintana renunció a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) sin dar resultados y en medio de uno de los peores momentos de la crisis de desaparecidos en México.

Tras registrar en el último año un alto índice de desapariciones, de identificaciones forenses fallidas debido a la carencia de sistemas para este fin y creciente violencia en contra de activistas, líderes de las agrupaciones de rastreo entienden como “violencia institucional” la salida de la excomisionada, al considerar que abona al desamparo, falta de soluciones e impunidad a la que están sometidas por el Poder Ejecutivo federal.

“Por nuestra lucha diaria sentimos como si la CNB no existiera, porque ellos nunca han buscado y en vez de disminuir el número de desapariciones, ha aumentado. El paso y la salida de Quintana por la comisión no hizo ninguna diferencia y nosotras a diario somos testigos de la impunidad y la violencia en que vivimos. No queremos que resuelvan con una varita mágica, pero sí que el próximo que venga en su lugar nos dé esperanza con acciones”, declaró en una plática con EL UNIVERSAL Isabel Bernal, líder del colectivo Sabuesos Guerreras.

La activista sinaloense recordó que algunas de las propuestas hechas por la excomisionada fueron dar solución a la crisis de identificación forense, crear grupos de búsqueda en campo y brindar apoyo integral a familiares de las víctimas, pero, de acuerdo con la experiencia de la rastreadora, las dos primeras no se cumplieron y la última quedó a medias.

“No se combatió la crisis forense, no salieron a buscar desaparecidos y se perdieron cinco años en los que seguimos igual o peor y, es que los funcionarios van y vienen, tal vez por los tiempos electorales, pero mientras las desapariciones y la violencia van al alza porque no se está haciendo nada por nosotros más que lo que nosotras hacemos”, reclamó Isabel Bernal, madre de Yosimar García, víctima de desaparición forzada en 2017 en Culiacán.

Además de denunciar el nulo apoyo de la CNB para brindarles herramientas, protección y apoyo con las búsquedas mientras Quintana fue titular del organismo, las rastreadoras manifiestan que no cumplió sus promesas.

Cecilia Patricia Flores, líder del colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, narró que en noviembre de 2022, cuando fue amenazada, Alejandro Encinas y la extitular se comprometieron a que alguien más investigaría la desaparición de sus dos hijos para que Ceci no peligrara, pero no le cumplieron.

“Tuve que volver a las fosas a buscar porque todo lo que me prometieron quedó en palabras y sé que las pocas promesas que hicieron a otras compañeras también quedaron inconclusas.

“El poco trabajo que hizo se quedó botado. Aunque irse es una decisión grave, nos da gusto porque nunca tuvo atenciones. Esperemos que la siguiente renuncia sea la del Presidente, cómplice de la crisis de desaparición y que el próximo en dirigir la comisión la oriente para que no seamos las madres las que arriesguemos la vida porque somos amenazadas, desplazadas, desaparecidas y otras han muerto a consecuencia de las búsquedas”, expuso.

Flores apunta que uno de los mayores retos para el nuevo perfil en la Comisión Nacional de Búsqueda será que la propia institución haga las búsquedas en acompañamiento de las familias y no al revés, como funciona hasta hoy.

Sobre esta línea, Delia Quiroa, líder del Colectivo 10 de Marzo, planteó que además de proveer de apoyo integral a las personas que buscan a sus desaparecidos, el gobierno debe dejar de lado la política de “abrazos, no balazos” para combatir a la delincuencia y la de “pobreza franciscana”, pues se necesita una estrategia de seguridad eficaz para disminuir los casos de desaparición y más recursos.

“Esa renuncia debió darse hace tiempo, sí, pero poco o nada servirá si no cambian las políticas, no se ajusta buen presupuesto y no se elija a un perfil especializado que empatice con la crisis, sea víctima o no.

“(…) Nos da impotencia porque confirma que el interés por la búsqueda de desaparecidos va en retroceso y dejarnos a estas alturas, en uno de los peores momentos nos quita la esperanza de que [en el gobierno federal] se condolieran o se tocaran el corazón”, expuso la también abogada.

Las buscadoras pidieron que se haga la convocatoria para elección de comisionado lo antes posible y que participen los colectivos.