Hoy se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, bajo el lema “Justicia social para todas las personas. ¡Poner fin al trabajo infantil!”. En 2002, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) instituyó esta fecha para poner de manifiesto la gravísima situación de las niñas y los niños que trabajan y para servir como catalizador del creciente movimiento mundial que hace frente a este desafío.

El trabajo infantil no es un juego, sino una realidad diaria que ocurre en todo el mundo. La razón por la cual existe puede variar; no obstante, el Preámbulo del Convenio núm. 182 de la OIT sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil, explica que “se debe en gran parte a la pobreza, y que la solución a largo plazo radica en un crecimiento económico sostenido conducente al progreso social, en particular a la mitigación de la pobreza y a la educación universal”.

Debemos estar conscientes de que tolerar el trabajo infantil no termina con la pobreza y la exclusión. Por el contrario, aumenta las probabilidades de que las y los niños que se encuentran en esta situación no consigan ingresos decentes y un empleo estable cuando sean adultos.

Esto se debe a que el trabajo infantil compromete la asistencia de las niñas y los niños a la escuela, así como su rendimiento. En los peores casos, les obliga a abandonar completamente sus estudios. Y en un mundo del trabajo en donde cada vez hay una demanda mayor de mano de obra más y mejor calificada, el trabajo temprano termina reduciendo la oportunidad de que niñas y niños puedan tener en el futuro una trayectoria laboral con un trabajo decente.

Un principio para crear políticas públicas, programas y acciones que combatan el trabajo infantil es la justicia social. Este es el principio que permite que las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en desventaja social tengan oportunidades de acceder en igualdad de condiciones al ejercicio de sus derechos humanos para continuar con sus estudios, acudir a una consulta médica, consumir alimentos y a que sus padres, madres, tutores o quienes estén en su cuidado, puedan tener trabajo digno que les permita vivir su niñez y adolescencia de la mejor manera.

Algunas de las estrategias para alcanzar la justicia social y que sin duda contribuirían a la eliminación del trabajo infantil son los programas de transferencias en efectivo y en especie; programas de empleo público; protección social de la salud; prestaciones de maternidad; protección social de las personas con discapacidad; y la protección contra el desempleo, que proporciona a las y los adultos una sustitución de ingresos al menos parcial, que reduce la necesidad de depender de los ingresos de las y los niños trabajadores cuando se enfrentan a la pérdida del empleo.

La OIT, a través de su Oficina País para México y Cuba, ha emprendido diversas acciones para hacer frente a esta situación. Por ejemplo, hemos contribuido con el fortalecimiento de las Comisiones Intersecretariales para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en México (CITI) a nivel federal, en los estados y a nivel municipal.

En colaboración con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), hoy hemos dado a conocer un Manual de Creación, Instalación, Operación y Sostenibilidad de la CITI y una Caja de Herramientas para facilitar y optimizar el trabajo que realizan estas comisiones. Esto lo realizamos a través de la cooperación técnica con diferentes instituciones y países en el marco del proyecto “AccioNNAr. Combatir el trabajo infantil y el trabajo forzoso”.

La prevención y eliminación del trabajo infantil a través de la justicia social debe de ser llevada del discurso a la realidad. Se deben emprender políticas públicas, programas y acciones que se vuelvan herramientas para prevenirlo y eliminarlo y que todas ellas, le brinden a las niñas, niños o adolescentes una oportunidad para trabajar, pero en sus sueños, sus estudios y que vivan una niñez y adolescencia plena, libre de violencia y con un mejor futuro.