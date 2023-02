Juicio de García Luna es un show mediático que utiliza la 4T: Juan Pablo Becerra en Con los de Casa

La agenda de la semana ha estado marcada por los testimonios en el juicio que se lleva a cabo en Brooklyn en contra de Genaro García Luna, quien fuera el titular de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón; la ceremonia del aniversario por el Aniversario de la Constitución Mexicana , en la cual los participantes se quejaron por la descortesía política, movimientos y reconocimientos. Y el supuesto videoescándalo que involucra a funcionarios del gobierno de Layda Sansores, recibiendo fajos de billete.

Los columnistas Héctor de Mauleón, Juan Pablo Becerra y Maite Azuela, moderados por el Director General Editorial de EL UNIVERSAL, David Aponte, analizan con datos y argumentos los sucesos de esta semana, en esta ocasión el también columnista Leonardo Curzio

Al tratar el tema del juicio de García Luna, el columnista Leonardo Curzio indicó que podría estar ocurriendo en estos momentos un "vinculo entre criminalidad y política como pasó en el gobierno de Felipe Calderón.

En su intervención, Juan Pablo Becerra Acosta considera que el juicio del exsecretario de Seguridad Pública es un show mediático que aprovecha como narrativa en estos momentos la 4T.

"Hasta ahora lo que estoy viendo es un show mediático, donde se dicen muchas mentiras y que el Gobierno Federal y toda la gente de Morena lo están utilizando para cualquier tema […] Toda la narrativa de la 4T va a ser el pasado es García Luna y todo lo que representa y no se tiene un filtro para distinguir lo que sucede en EU y lo que ocurre en este juicio"

El columnista Héctor de Mauleón consideró que: "Lo que Estados Unidos está buscando probar es que García Luna solo es la cabeza de una cosa mayor, que en tres sexenios se permitió que su país se inundara de drogas mediante la corrupción y la compra de drogas. Nadie se detiene a pensar si cuadran o no, esto se cae se desploma de una manera tan sencilla, en los días que le quedan al juicio".

Los testimonios de testigos protegidos que buscan reducir su condena ha sido cuestionada, por lo que Maite Azuela pide no caer en la falacia: "Si lo dice un criminal confeso entonces es mentira, debemos apelar a la idea de que los criminales pueden aportar para una investigación. Los vínculos entre la política y el narcotráfico no se han podido probar a fondo y no basta con testimonios entre la política".

Te invitamos a ver las intervenciones completas de los columnistas de EL UNIVERSAL durante el programa "Con los de Casa"...

