La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) se declaró en defensa activa de la independencia judicial y del mérito como principios no negociables, al conmemorar el primer aniversario del paro nacional de labores que realizaron en 2024 contra la reforma judicial.

A días de que ministros, magistrados y jueces electos por voto popular asuman el cargo, la JUFED advirtió que documentará y denunciará toda presión ilegítima o indebida contra jueces, pues consideró que la función judicial no puede estar al servicio de clientelas o intereses partidarios.

“Coadyuvaremos en la impugnación hecha pública por cualquier persona juzgadora que tenga como fin vulnerar la independencia”, indicó en un comunicado.

Asimismo, la organización que aglutina a más de 800 juzgadores de todo el país, anunció que acompañarán a quienes se nieguen a obedecer órdenes ilegítimas o ilícitas, garantizando su respaldo institucional a su actuar conforme a derecho.

“La JUFED dice no a cualquier intento de subordinar la judicatura a lealtades ajenas a la Constitución. Desde ahora nos declaramos en defensa activa del mérito y de la independencia judicial como principios no negociables. Por ello, documentaremos y denunciaremos toda presión ilegítima o indebida contra personas juzgadoras”.

Exigió una judicatura transparente, responsable y sujeta al escrutinio público, pues, dejó en claro, “no busca cuotas, sino límites y responsabilidades frente la ciudadanía. No nos conformamos con distribuciones complacientes de poder, exigimos una judicatura transparente, responsable y sujeta al escrutinio público.

Mediante un comunicado, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito agradeció a quienes participaron en el paro y a quienes luchando contra la reforma judicial.

“Más que nunca, hoy es imperativo que la sociedad civil y las organizaciones ciudadanas monitoreen la conducta de quienes ostentan el poder de impartir justicia”, apuntó.

