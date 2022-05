José Narro Céspedes busca presidir el Senado; "necesitamos unir a Morena", dice

El senador de Morena José Narro Céspedes se destapó para buscar la presidencia del Senado de la República a partir de septiembre, en sustitución de la senadora Olga Sánchez Cordero.

En conferencia de prensa adelantó que de alcanzar ese cargo, uno de sus objetivos será superar el distanciamiento y la falta de acuerdos que prevalece entre el Ejecutivo federal y la Cámara Alta.

Dijo que su labor como vicepresidente del Senado le ha dado la experiencia suficiente para la conducción de los trabajos y para buscar los acuerdos y consensos entre los diferentes partidos políticos y las dos facciones que existen en su bancada.

Narro Céspedes aseguró que él puede ser la bisagra o puente entre las dos posturas y aclaró que en caso de lograr el apoyo mayoritario de sus compañeros de Morena y del resto de los partidos, no buscaría la remoción de Ricardo Monreal como coordinador de su grupo parlamentario, ni como presidente de la Junta de Coordinación Política.



“Nosotros no buscaríamos la presidencia para buscar quitar a Ricardo, no es nuestro objetivo, no creo que a Morena le ayude dividir más a Morena, lo que queremos es unir a Morena y Ricardo tiene un papel importante, es un político muy experimentado y quiero junto con él lograr esto que estamos planteando.

"Yo creo que es uno de los políticos más hechos, que tiene el país y que tiene Morena, no estamos planteando, lo que necesitamos es unir a Morena, nosotros tenemos un muy buen dialogo con los llamados radicales”.

José Narro, insistió que se requiere una presidencia del Senado que no sea a modo de alguien, sino que atienda a los 128 legisladoras y legisladores por igual, que agilice los canales de interlocución con el Gobierno Federal, la Secretaría de Gobernación y las demás dependencias, porque actualmente se percibe que los canales están cerrados o son muy difíciles de escalar y abrir.

Este mismo lunes, José Narro inició el cabildeo con el coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, para tratar de obtener su respaldo y el voto de esa bancada para presidir el Senado.

