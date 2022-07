Jorge Romero exige restitución de programa de apoyo a MiPymes

El Coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero Herrera, criticó que este gobierno pretenda "eliminar", "ahora sí", todos los apoyos y créditos para micro, pequeñas y medianas empresas, los cuales dijo, "son la base de la economía familiar en México y que fueron las más afectadas durante la pandemia".

El diputado recordó que de 2019 a 2022, se cancelaron el Fondo Nacional Emprendedor, el Financiamiento al Microempresario y a la mujer rural, el programa de fomento para emprendedores y MiPyMEs, el de desarrollo de la Industria de Software, el de productividad y Competitividad Industrial, y el de Microcréditos para el Bienestar.

Respecto al programa de apoyo financiero a microempresas familiares MIPYMES, que en la Estructura Programática para el Presupuesto de Egresos 2023 se propone eliminar por completo, bajo el argumento de que fue creado para mitigar los efectos de la pandemia por coronavirus aun cuando esta no ha terminado, el diputado coordinador calificó como "increíble e irresponsable" la decisión de este gobierno.

”A ver, de 2019 a 2021 cancelaron varios programas, ya con este gobierno de López Obrador, y coincide con que en ese periodo también cerraron más de 1.2 millones de MIPyMES en México; perdiendo empleos que a la fecha todavía no se pueden recuperar. Justifican la cancelación de este programa alegando que fue temporal por la pandemia, como si ya la hubiéramos dejado atrás, no tuviéramos la peor inflación más de 20 años, la crisis económica, el desempleo, como si todo estuviera ya de maravilla”, ironizó el coordinador Jorge Romero.

El diputado de Acción Nacional recordó que su bancada presentó una iniciativa de seguro de desempleo, misma que de manera autoritaria fue puesta en la congeladora por parte de la bancada del gobierno y sus aliados.

“El sello de este gobierno es el autoritarismo; todos lo tenemos claro. De plumazo cancelan programas, construyen e inauguran refinerías que no refinan e ignoran con toda la soberbia del mundo cualquier propuesta de solución que no venga de Palacio Nacional, o que no vaya acorde con las prioridades del Presidente”, remató el Coordinador.

Finalmente, pidió al gobierno dejar el espectáculo y ponerse a trabajar en soluciones para la gente.

“Se están perdiendo millones de empleos en nuestro país; sumado a todo el problema de la inflación y la alarmante violencia e inseguridad. Es urgente trabajar en equipo, con amor y lealtad a México y no por capricho o por obediencia. Para ello por supuesto cuentan con Acción Nacional”, finalizó Jorge Romero, Coordinador de la bancada panista en San Lázaro.

