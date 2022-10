John Ackerman denuncia censura de sus espacios periodísticos tras críticas a Morena

El académico John Ackerman denunció la censura de dos espacios en medios en los que colaboraba tras sus críticas a la dirigencia de Morena que encabeza Mario Delgado, en julio de este año.

En redes sociales, expuso que tanto su columna en el periódico La Jornada como su programa en Canal Once fueron suspendidos.

"Durante los últimos meses he esperado pacientemente para que se reactiven mis colaboraciones. Me negaba a aceptar la dura realidad. Pero ha llegado el momento de abrir los ojos", escribió en su cuenta de Twitter.



Ackerman señaló que la cuarta transformación no ha censurado a periodistas ni comunicadores "de derecha", pero sí lo ha hecho con críticos internos.

"Sin embargo, la misma tolerancia al parecer no aplica para los críticos internos que luchamos por la democratización de Morena y el poder de las bases. A quienes tenemos la aspiración de ejercer la política de otra manera nos tildan de 'traidores' y nos llaman 'divisionistas'", expresó.

El también militante fundador señaló que nunca se imaginó que la censura vendría de parte del movimiento.

"Estoy acostumbrado a los embates del poder. Durante los sexenios de Calderón y Peña Nieto se me iban eliminando los espacios periodísticos uno a uno con el fin de callarme y excluirme del debate público. Me acosaban en las redes sociales y me amenazaban de muerte", recordó.

Por ello, hizo un llamado a fortalecer el movimiento "antes de que sea demasiado tarde".

