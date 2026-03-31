La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que, con una inversión de mil 500 millones de pesos, se avanza en la rehabilitación de mil 405 espacios de las escuelas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y de 220 del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

En conferencia de prensa, la Jefa del Ejecutivo federal destacó que, con una inversión de 380 millones de pesos, se trabaja en el mejoramiento de 12 museos y 46 zonas arqueológicas de 12 estados de la República.

La Mandataria federal también anunció que a finales de mayo se inaugurará el primer Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que se ubicará en la Casa del Marqués del Apartado, frente al Templo Mayor, y tendrá como objetivo el preservar y difundir el arte textil.

Destacó que bajo el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador se intervino de manera importante en los sitios arqueológicos, y se hicieron los Centros de Atención a Visitantes (Catvis).

“Ahora estamos mejorando, rehabilitando y mejorando también la señalización y los museos de sitio de una cantidad muy importante de sitios arqueológicos, (...) con el INAH.

“Y lo último: muy pronto ya, el Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Que ustedes saben que los textiles mexicanos son algo único en el mundo. Y va a haber, por primera vez, un museo dedicado al textil mexicano. Y va a estar aquí, muy cerca del Centro Histórico”.

En Palacio Nacional, Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura, informó que entre los mil 405 espacios intervenidos del INBAL se encuentran 118 salones de danza, 265 salones de música, 384 salones académicos y espacios administrativos, la impermeabilización de 49 escuelas, y seis galerías.

También resaltó que se compraron alrededor de 23 mil instrumentos musicales, mobiliario, así como equipo científico para laboratorios y talleres.

La secretaria detalló que en las escuelas del INAH se atendieron 220 espacios, 122 salones, 13 laboratorios y una bodega especializada.

Al tomar la palabra, Joel Omar Vázquez Herrera, director general del INAH, destacó que se tiene un avance de 46% en la renovación, rehabilitación y mejoramiento de zonas arqueológicas y museos, con el objetivo de mejorar la experiencia de los visitantes.

“Este programa, sobre todo, cuenta con acciones que involucran la renovación, rehabilitación y mejoramiento de las zonas arqueológicas y de los museos, pero también acciones arqueológicas que se estarán llevando a cabo en los juegos de pelota, en cuestiones museográficas y en la conservación y difusión del patrimonio cultural de México”.

Marina Núñez, subsecretaria de Desarrollo Cultural, detalló que el Museo Textil contará con tres plantas.