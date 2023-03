Inversión de Tesla en México, resultado del T-MEC: Ken Salazar

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar celebró la construcción de una planta de Tesla en Nuevo León, y sostuvo que es parte de los beneficios del T-MEC.

"La inversión de Tesla anunciada en Nuevo León, demuestra que América del Norte tiene todo lo necesario para consolidarse como la principal potencia económica del mundo", expresó.

"El T-MEC nos entrega el futuro hoy", añadió el embajador.

En su cuenta de Twitter, apuntó que el futuro está en las energías limpias y la electromovilidad.

