 Inmoral, ejercer el poder para los aplausos de unos cuantos: Zaldívar

Al rendir su cuarto y último informe como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro Arturo Zaldívar afirmó que el poder público dimana del pueblo y ejercerlo para beneficio propio, de las élites dominantes, o para los aplausos de unos cuantos es profundamente inmoral.

En sesión solemne en la que estuvo presente el presidente Andrés Manuel López Obrador y los presidentes del Senado, Alejandro Armenta y de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, Zaldívar dejó en claro que seguirá trabajando por un México en el que los pobres, los olvidados, los marginados y los discriminados sean volteados a ver, porque “no hay costo personal o político que no valga la pena pagar por ello”.

“Por ese México seguiré trabajando sin descanso, hasta el límite de mis fuerzas, y a donde quiera que me lleve la vida. No hay costo personal o político que no valga la pena pagar por ello”, sentenció.

En sesión solemne en la que estuvo presente el presidente Andrés Manuel López Obrador, Zaldívar mencionó que el México que vislumbra es quizás una utopía.

Sin embargo, citó: “como dijo Fernando Birri en la frase que inmortalizó Eduardo Galeano, la utopía está en el horizonte, nunca la voy a alcanzar: camino diez pasos, ella se aleja diez pasos. Camino veinte pasos y el horizonte se aleja veinte pasos más. Por mucho que camine, nunca la alcanzaré. ¿Entonces, para qué sirve entonces la utopía? Sirve para eso para caminar”.

Zaldívar reiteró que deja la presidencia del máximo tribunal del país con la satisfacción del deber cumplido y grandes aprendizajes durante los últimos cuatro años en los que, dijo, reafirmó su convicción de que en México no hay nada más apremiante que la justicia social.

En la sede de la SCJN, el todavía presidente de la Suprema Corte de Justicia insistió que entrega un Poder Judicial “renovado, íntegro, moderno, profesional y con sentido humano”.

“Que resiste los embates de los factores reales de poder y que preserva su independencia con hechos, y no con palabras. Con sentencias, y no con discursos. Sobre todo —y, ante todo— entregamos una justicia comprometida con los derechos de las personas más vulnerables de México. Porque todo el poder público dimana del pueblo y es para beneficio de este”, indicó.

Zaldívar agregó que durante su gestión de cuatro años al frente del Poder Judicial de la Federación, se logró desarticular las redes de corrupción y tráfico de influencias que imperaban en la judicatura.

“La corrupción y el nepotismo eran temas de los que no se hablaba en el Poder Judicial. Se decía que eran casos aislados y que los trapos sucios se lavaban en casa. Preferíamos voltear la cara, en vez de enfrentar el problema con autocrítica y transparencia”.

Y puntualizó: "A partir de un diagnóstico profundo y una estrategia clara, en cuatro años logramos desarticular las redes de corrupción y tráfico de influencias que imperaban en la Judicatura”.

Con información de Pedro Villa y Caña

