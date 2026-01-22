Nueva York.— La justicia estadounidense anunció este miércoles la ampliación de cargos para dos de los 37 criminales entregados el martes por el gobierno mexicano.

Se trata de Carlos Alberto Guerrero, El Químico, y Guillermo Isaías Pérez Parra, quienes, de acuerdo con la fiscalía del Distrito Este de Nueva York, fueron procesados por una acusación sustitutiva en la que se les imputaban los delitos de conspiración para fabricar y distribuir fentanilo, sustancias químicas incluidas en la lista, así como para blanquear capitales. Se ordenó la detención de ambos acusados en espera del juicio.

El procedimiento se celebró ante el juez James R. Cho. “Como se alega, estos acusados desempeñaron un papel clave en la fabricación del fentanilo que envenena a nuestra nación”, declaró Joseph Nocella Jr., fiscal de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York.

“Los acusados y sus cómplices obtuvieron las sustancias químicas necesarias para fabricar grandes cantidades de fentanilo, también conocidas como precursores químicos, de empresas chinas.

“Ahora se enfrentarán a la justicia estadounidense por sus crueles crímenes. Nuestra fiscalía se compromete a investigar y enjuiciar a los responsables de la plaga del fentanilo en todos los niveles de la producción y distribución de esta droga letal”, añadió.

Según la acusación y los documentos judiciales, “los acusados obtuvieron los componentes químicos del fentanilo de proveedores en China, transportándolos a menudo a México a través de ciudades fronterizas en Estados Unidos.

“Una vez en México, los acusados transformaron estos precursores químicos en cantidades masivas de fentanilo, que posteriormente se distribuían y vendían en Estados Unidos. Cuando las autoridades interrumpieron el flujo de precursores químicos desde China, los acusados conspiraron para fabricar sus propios precursores químicos”.

En caso de ser declarados culpables, enfrentan una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua.

El gobierno de Donald Trump agradeció este miércoles a México por su “colaboración” en la entrega de los 37 presos solicitados por la justicia estadounidense, por su presunta participación en grupos criminales del narcotráfico.

“Agradecemos esta colaboración con nuestros socios internacionales y brindaremos justicia rápida e integral a los miembros de organizaciones terroristas extranjeras que han pasado años acosando al pueblo estadounidense”, declaró la fiscal general estadounidense Pam Bondi en un comunicado en el que se habla de la entrega como una “expulsión” de los criminales por parte del gobierno mexicano.

Bondi agregó que esta transferencia de presos es “otro logro histórico en la misión de la administración de Trump para destruir a los cárteles” de la droga.

Para el director del FBI, Kash Patel, la noticia es “un ejemplo más del trabajo incansable y las alianzas del FBI en Estados Unidos y en México”. El director de la agencia antidrogas (DEA), Terrance Cole, señaló que “la importancia de esta transferencia es innegable” y agradeció “al gobierno de México su apoyo”.

Destacó que entre los criminales entregados por México hay “personas vinculadas al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación, ambos designados como organizaciones terroristas extranjeras”.

También subrayó el “liderazgo de personas como el presidente Trump y la fiscal general Bondi, que trabajan diligentemente para traer de vuelta a Estados Unidos a todos estos criminales buscados”.

Los 37 entregados enfrentan como pena máxima la cadena perpetua. El director Gadyaces S. Serralta, del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (USMS), mencionó: “Esto envía un mensaje muy claro: la justicia no se detiene en las fronteras”. Agencias