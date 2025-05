Este lunes inició el periodo de sesiones de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC) durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuyo objetivo consiste en promover, formular e instrumentar las políticas necesarias para la mitigación y adaptación al cambio climático.

La sesión fue presidida por la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, y participaron representantes de 17 dependencias del Gobierno, entre las que destacan la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar; el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán; y los titulares de la Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, y de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo.

Durante la sesión, Bárcena Ibarra advirtió que “hemos llegado a un límite muy delicado en donde ya el presupuesto de carbono a nivel mundial es cada día más pequeño, porque el cambio climático es un problema global, porque lo que estamos emitiendo a la atmósfera es una nube que está en todo el mundo”.

“No está arriba de México, no está arriba de Londres, no está arriba de... No, está arriba del mundo. Y por lo tanto nos está quedando cada día menos espacio de presupuesto de carbono. Y por ello es que todos tenemos que poner de nuestra parte para poder llevar adelante esta labor”, agregó.

Inicia periodo de sesiones de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. Foto: Especial

Aunado a ello, indicó que “nos encontramos en un momento de inflexión porque hay un gran cuestionamiento en relación al régimen climático internacional, porque ya sabemos que Estados Unidos está retirándose del Acuerdo de París”.

En ese sentido, explicó que “Estados Unidos es uno de los contribuyentes más importantes a los gases de efecto invernadero (...) Es uno de los países que se desarrolló a través y a partir de los combustibles fósiles, pero nosotros, como un actor emergente y muy comprometido con el multilateralismo, no estamos realmente echándonos para atrás”.

El encuentro también contó con la presencia de la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez; la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora; así como las y los subsecretarios y funcionarios de las Secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público, Bienestar, Economía, Educación Pública, Salud, Turismo, Desarrollo Agrario, Seguridad y Protección Ciudadana.

Además, la sesión tuvo como invitado especial al secretario ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), Simon Stiell.

em