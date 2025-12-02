Más Información

, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (), informó del relanzamiento de “Trato Digno”, que forma parte de un nuevo enfoque de atención que garantice derechos, genere empatía y procure la dignidad.

En la conferencia mañanera de la presidenta de este martes 2 de diciembre en Palacio Nacional, Robledo mencionó que el “Trato Digno” cuenta con 11 acciones como parte de esta nueva identidad.

Añadió que se aumentó el número de técnicas a 2 mil 350, que escuchan a pacientes y familiares, atienden quejas y gestionan soluciones priorizando el buen trato. También se aumentaron los módulos a mil 83.

Las 11 acciones para mejorar la derechohabiencia

Zoé Robledo mencionó las 11 acciones para mejorar la atención de la derechohabiencia.

  • Nueva identidad con uniforme, chaleco, corbata y distintivos.
  • Identidad visual de Trato Digno en los mil 83 módulos.
  • Tablero virtual de monitoreo en tiempo real para resolución de los casos más complejos, unidad por unidad.
  • Muro de Trato Digno para reconocimiento al personal ejemplar y el decálogo del buen trato.
  • 546 módulos nuevos para estar en el 100% de las Unidades Médicas Familiares y hospitales.
  • Contratación de personal para turnos y urgencias.
  • Nuevo Comité Central de Trato Digno y comités en delegaciones.
  • 100% de los agentes de Trato Digno certificados en protocolo de Buen Trato.
  • Encuesta de percepción de la atención y calidad cada dos meses en el 100% de los hospitales.
  • Instauración cada 16 de noviembre como el Día de las Técnicas y los Técnicos de Atención y Orientación al Derechohabiente.
  • Brigadas locales con directivos para analizar y atender las causas de mal trato.

