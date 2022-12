Ignacio Mier exhibe crítica de Lorenzo Córdova a estructura del INE

El coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, exhibió un texto que Lorenzo Córdova, Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral, redactó en diciembre del año 2013, antes de ocupar su actual cargo, en el que critica la estructura del órgano electoral.

A través de un video, que compartió en sus redes sociales, el líder guinda leyó parte del análisis escrito por el hoy presidente del INE, cuando analizó la minuta de la reforma constitucional electoral de 2013-2014.

“La falta de claridad en la distribución de competencias creará duplicidad de estructuras o procedimientos redundantes entre el INE y los órganos locales –incrementando el costo de los procesos electorales-. Esto ocurre, por ejemplo, en temas como capacitación electoral, documentación e impresión de materiales electorales, designación de funcionarios de casillas, entre otros. Además, se pronostican pérdidas de recursos y parálisis derivadas de las complicaciones presupuestales de la atracción o delegación de funciones entre INE y órganos locales. Se requiere, por tanto, que la legislación determine con claridad los procedimientos administrativos que acompañarán a la delegación o atracción de funciones”, señala el texto, publicado para el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Así, Mier Velazco lamentó que Lorenzo Córdova Vianello, tras su nombramiento como presidente del INE, "haya hecho lo contrario a lo que proponía a finales de diciembre de 2013".

Lee también: Insistiré en el diálogo con el Presidente hasta el hartazgo: Monreal

“Qué pena que una vez que lo nombraron presidente hizo exactamente lo contrario a lo que él proponía en esa reflexión, en ese análisis que le hizo a la minuta de la reforma constitucional electoral del 2013-2014. Y no fue el único, lo acompañaron muchos consejeros o exconsejeros en esta reflexión y luego salieron a marchar y a decir que el INE no se toca”, acusó.

El coordinador dijo que en el mencionado análisis, Córdova Vianello, hizo una reflexión profunda sobre lo mismo que al interior de Morena se han estado preguntando: "¿por qué razón cuesta tanto? ¿Por qué hay duplicidad? ¿Por qué asume atribuciones el instituto que no le corresponden? ¿Por qué entra en conflictos con los partidos políticos? ¿Por qué el árbitro se convirtió en jugador?".

“Bueno, esta profunda reflexión, inteligente, fue hecha por Lorenzo Córdova Vianello (...) Por cierto, en el 2013 y 2014 nunca salieron a marchar a decir: Petróleos no se toca, la Comisión Federal de Electricidad no se toca, el IMSS no se toca. Es una lástima. Qué feo que el dinero pervierta a las personas”, denunció.

Adicionalmente, el diputado federal reiteró que trabajan en el llamado Plan B, en caso de que la oposición continúe negándose a votar a favor de la reforma electoral, que aseguró, "busca una democracia más eficiente y sin despilfarro de los recursos del pueblo".

Lee también: Citlalli Hernández choca con panista Triana en Twitter por imagen de burro y borregos

“Ante el ojo del amo, engorda el caballo y de ahí se agarraron los consejeros para incrementarse los sueldos. Más de 200 funcionarios del INE tienen salarios del doble de lo que gana el Presidente y los consejeros ganan poco más de 400 mil pesos mensuales si le incorporamos el aguinaldo, la doble prima vacacional y en algunos casos hasta la dote matrimonial”, recriminó.

Finalmente, señaló que la reforma electoral de 2013-2014 provocó un crecimiento exorbitante del Instituto Nacional Electoral (INE), lo cual ocasionó que el gasto operativo hoy sea de casi 13 mil millones de pesos y que el costo de los organismos operadores electorales en los estados cueste otros 13 mil millones de pesos.



En contraste, destacó, el plan B de Morena tiene la intención de aprobar una reforma a las leyes secundarias en materia electoral a fin de evitar que las elecciones sigan costando tanto dinero al pueblo y para que el INE y los organismos locales tengan perfectamente definidas sus atribuciones sin que eso signifique un incremento en los costos, la operación, la organización ni en la capacitación.

“Queremos fortalecer al organismo electoral (...) Nos anima que no haya duplicidad de funciones, que no se resquebraje el sistema electoral mexicano y con ello que haya perfectamente definición de las atribuciones del organismo ciudadanizado electoral a nivel nacional”, concluyó.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

apr