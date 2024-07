Norma Gutiérrez de la Torre, hermana del exdirigente del PRI en la Ciudad de México, Cuauhtémoc Gutiérrez, actualmente preso, volvió a tramitar un amparo contra cualquier orden de aprehensión, presentación y su ejecución.

En consecuencia, una juez federal le concedió una suspensión provisional para el efecto de que no sea detenida y las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan, es decir, no se ejecuten los actos de molestia que reclama, y no sea presentada por la fuerza pública ante las autoridades responsables.

Lo anterior, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables lo que se resuelva sobre la suspensión definitiva.

Norma Gutiérrez de la Torre busca la protección de la justicia federal derivado de la averiguación previa FAE/A/T1/52/14-04 que abrió la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México por la presunta red de explotación sexual encabezada por su hermano, y en la que se le involucra.

La titular del Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, Jovita Vargas Alarcón, determinó que la medida cautelar concedida surtirá efecto de manera inmediata, pero dejará de hacerlo si la hermana del llamado “Rey de la Basura” no cumple con el pago de una garantía económica de 18 mil 500 pesos dentro de un plazo de cinco días, la cual se fijó “tomando en consideración lo manifestado en la demanda de amparo; que no se cuenta con elementos suficientes para determinar la naturaleza, modalidades y características del delito o delitos que se imputan a la parte quejosa”.

Además de que “no se advierten indicios que hagan presumir fundadamente que la parte impetrante pretende sustraerse de la acción de la justicia, de conformidad con los numerales 166 y 167 de la citada ley de amparo.

En 2022, un juez federal negó a Norma Gutiérrez de la Torre, quien encabezó la Unión de Pepenadores del entonces Distrito Federal, una suspensión definitiva para evitar ser detenida.

























