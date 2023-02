Hay más opciones laborales en México y menos migración a EU: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este lunes que la migración de mexicanos a Estados Unidos está bajando porque hay más oportunidades de trabajo en México.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el Mandatario federal señaló que también están creciendo las fuentes de trabajo en Centroamérica y Sudamérica.

“Lo que yo puedo informarles es que afortunadamente está bajando la afluencia migratoria de los que van a Estados Unidos a trabajar, porque hay más oportunidades de trabajo en el país.

"Y esto también se está viendo en otros países de Centroamérica, de Sudamérica de manera especial, ha funcionado el mecanismo que crearon para recibir a hermanos venezolanos, ecuatorianos y de otras nacionalidades en Estados Unidos. Entonces hay una política migratoria, hay una opción, hay una alternativa que no existía antes”, dijo.

En conferencia de prensa, López Obrador pidió estar pendientes porque ya vienen las campañas electorales en Estados Unidos y el tema migratorio y la construcción del muro fronterizo será tema de debate entre Republicanos y Demócratas.

“Debemos de prepararnos porque vienen las campañas en Estados Unidos y el tema migratorio, la frontera va a ser o van a querer que sea un tema de debate entre republicanos y demócratas: ‘Vuelve otra vez el muro’ y todas esas cosas.

“Entonces hay que estar nada más pendientes porque se alborotan cuando hay campaña, no solo en Estados Unidos, en cualquier país en vísperas de las elecciones empiezan a envolverse en las banderas de los países y se vuelven muy patriotas y nacionalistas”, agregó.

Con información de Otilia Carvajal

