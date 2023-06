Tampico, Tamaulipas.- A casi un año y cuatro meses de que termine su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador urgió a limpiar de corrupción al sector salud.

“Es un asunto ya de tiempo, hemos enfrentado la pandemia, la corrupción, pero todavía no terminamos, ya nos falta poco, sobretodo limpiar el sector salud, pero ya se nos termina el tiempo”.

Al encabezar la adhesión de Tamaulipas al sistema del Salud, IMSS Bienestar, el Jefe del Ejecutivo recordó que termina su sexenio en septiembre de 2024.

“Yo termino en septiembre del año próximo”, dijo el titular del Ejecutivo, mientras que enfermeras y médicos del Hospital de Especialidades Carlos Canseco arengaron con un “no, no, no”.

Lee también: Instituciones de seguridad social no surtieron 15.2 millones de recetas en 2022, denuncia colectivo

“Si, yo soy maderista y soy partidario del sufragio efectivo no reelección, y saben que no hay que tener mucho apego ni al dinero, ni al poder para ser felices, entonces ya cumplí, estoy por cumplir, todavía me falta”.

Ante el gobernador Américo Villarreal Anaya (Morena); el secretario de Salud, Jorge Alcocer y el director del IMSS, Zoé Robledo, el Mandatario dijo que en lo que resta de su administración consolidará el sistema IMSS-Bienestar y será mejor que el sistema de salud de Dinamarca.

“Ustedes ya saben que los bebés duermen muchísimo, no, pero la gente mayor ya no necesita dormir mucho, entonces haremos rendir mucho el tiempo que nos queda, pero si tenemos que consolidar este sistema de salud”.

Espaldarazo a Villarreal

El Presidente de la República felicitó a los tamaulipecos por haber elegido como gobernador al doctor Américo Villarreal.

“Conocí a su papá antes que fuera gobernador de Tamaulipas… fue de los últimos buenos gobernadores, porque ya después ya saben lo que le pasó, ya para que hablamos de eso, pero ahora tiene la responsabilidad el doctor Américo y es una gente buena”.

Zoé Robledo asegura inversión de equipo médico en Tamaulipas

El director del IMSS, Zoé Robledo adelantó que se invertirán más de mil millones de pesos en Tamaulipas para la compra de equipamiento médico y 272 millones de pesos para acciones de infraestructura, rehabilitación, mejoramiento, contratación de personal y la implementación del Sistema de Abasto Institucional (SAI).

Al presentar los avances del Plan de Salud IMSS-Bienestar, Robledo destacó que el ahora Hospital de Especialidades IMSS-Bienestar Tampico "Dr. Carlos Canseco" es muestra de lo que se puede hacer con voluntad en poco tiempo y uniendo esfuerzos.

“Un hospital que tiene grandes posibilidades: tiene una Sala de Hemodinamia que hay que echar a andar; una Sala de Hemodiálisis que hay que echar a andar y tres aires acondicionados, dos hay que echarlos a andar, porque eso es lo que nos va a asegurar que la seguridad del paciente esté vinculada con la seguridad de las trabajadoras y los trabajadores.”

Lee también: Reincorporan a primeros 50 médicos jubilados para dar servicio en IMSS-Bienestar

El director IMSS dijo que país avanza hacia la centralización del sistema de salud, con instalaciones operadas por IMSS-Bienestar, el acompañamiento de las secretarías de salud de los estados y un modelo preventivo, con la participación comunitaria.

“Y, sobre todo un tema: la universalidad, para que vayamos creciendo en el número de especialidades, en el número de padecimientos, atenciones, diagnósticos, de intervenciones hacia el momento en que podamos decir todas y todos se pueden atender de todas las enfermedades; eso es la gran diferencia con el modelo anterior, y 100% gratuito, que nadie vuelva a tener que pagar por la atención que el estado le debe de garantizar”.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

tjm/rmlgv