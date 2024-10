Esta tarde, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, impartió una conferencia magistral sobre el cambio climático y sus consecuencias; así como la experiencia de su gobierno para tratar de reducir la emisión de gases de efecto invernadero.

En el Antiguo Palacio de Medicina, invitado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó que en su país se implementaron las llamadas comunidades energéticas en zonas indígenas, que utilizan la energía solar; la finalidad es reducir el uso de energía producida por petróleo, carbón y gas.

“Nuestras luchas sobre la descarbonización, las prácticas que yo he vivido en Colombia, es chiquito, porque es cierto que Colombia no va a resolver el problema, ni México, es un problema global y está en el norte la solución, es dejar de usar petróleo, carbón y gas. Y para decirlo, hay esfuerzos del capital, de sectores del capital, por la descarbonización, buscando ganancia. Hasta ahora, el capital no se está moviendo hacia la descarbonización, el capital se está moviendo a mantener el petróleo, el carbón y el gas, porque la energía solar no les da lo mismo”, dijo.

Y como lo hizo el pasado 24 de septiembre en la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, dijo que, para revertir el cambio climático, a la sociedad le corresponde hacer una revolución mundial.

“¿Qué le corresponde hacer a la humanidad hoy, si el capital no da visos, sino que niega la crisis climática y no la resuelve? No hay otra opción, lo dije en la ONU, y es difícil que un presidente lo diga, pero para a nosotros nos corresponde hacer una revolución mundial, a nadie más”, expresó.

El presidente Petro se encuentra en México para asistir mañana a la toma de posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum, y llegó al país esta mañana al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

