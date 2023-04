La tarde de este lunes 24 de abril, elementos de la Guardia Nacional llegaron alrededor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para reforzar la seguridad.

Al encabezar la mañanera en Palacio Nacional porque el presidente Andrés Manuel López Obrador se recupera de Covid-19, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dijo que recientemente, la ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña, solicitó que se le confiera protección a las instalaciones del máximo tribunal de justicia, con elementos de la Guardia Nacional, por una marcha que se realizará.

“La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a propósito de un anuncio que se ha hecho en los últimos días, respecto a una marcha que su ruta terminaría en la SCJN, ha solicitado por la vía oficial, mediante un oficio, a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, que se le proporcione apoyo con Guardia Nacional para salvaguardar las instalaciones”, comentó el titular de Gobernación.

Simpatizantes de Morena instalan plantón afuera de la Corte; piden remoción de ministra Piña

Alrededor de 10 personas, simpatizantes de Morena, instalaron una pequeña carpa en la entrada principal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) e hicieron un llamado a los transeúntes a que firmen para remover a la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, luego de que ocho ministros invalidaron la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Los manifestantes también colocaron pancartas con la leyenda “Fuera Norma Piña y su banda de corruptos, ladrones, traidores al pueblo de México” y “Mexicanos no hay que dormirnos… no más PRI-PAN, no más presidentes saqueadores al país”.

Un adulto mayor, con la ayuda de un altavoz, llamó a los que pasaban por las inmediaciones de la Corte a recabar firmas.