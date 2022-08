Guajardo confía en que México ganará controversia por reglas de origen automotriz en T-MEC

El diputado federal del PRI, Ildefonso Guajardo, confío en que México ganará la controversia que existe contra el gobierno de los Estados Unidos por reglas de origen en el sector automotriz, y que son parte del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Así lo dijo, en una conversación que tuvo este martes con miembros de la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP) Jenkins Graduate School, al ofrecer la conferencia magistral "la importancia política y económica del T-MEC".

"La única Política pública que se mantiene entre el gobierno anterior y este, son los acuerdos comerciales internacionales, sin embargo, hay que respetar la integralidad de los acuerdos. Correctamente denunciamos a los americanos porque estaban malinterpretando la regla de origen automotriz y es muy probable que ganemos ese panel próximamente", puntualizó.

Por otra parte, apuntó que México ha sido solicitado a consultas por violaciones en el sector energético, lo que ya fue motivo de un panel.

Recordó que lo importante del TMEC, a diferencia de otros acuerdos comerciales, es que existe el capítulo de solución de controversia, "y es una gran ventaja porque eso evita que nos confrontemos en guerras comerciales como lo están México y China".

"La Secretaría de Economía ha dicho que buscará resolverlo y yo espero que se resuelva a través de un panel para no llegar a una controversia", reiteró.

El legislador recordó que la importancia de mantener dicho Tratado, es que las exportaciones siempre han sacado a flote al país.

"Si analizan la crisis del 94 y de 2008 vemos que lo que reactivó la economía en ambas crisis es el sector exportador, está demostrado que el brazo que más ayuda es el sector exportador", expresó.

Por ese motivo, llamó a cuidar el T-MEC, y aclaró que un acuerdo comercial "no es la vara mágica que cambia a un país".

"Es la capacidad de un país de hacer la tarea interna para poder maximizar el potencial de ese acuerdo comercial. Si no mantenemos la logística de movimiento de mercancías adecuada para la facilitación del comercio, si no somos suficientes en la disponibilidad de energía suficiente a precio competitivo y limpia, si no establecemos esquemas en los mecanismos financieros que nos apoyen en este proceso, con todo y tratado, no habría elementos", sentenció.

El exsecretario de economía y principal negociador del T-MEC, confió que habrá resultados satisfactorios en el panel y descartó que el gobierno mexicano pueda salir de tratado, como advirtieron recientemente algunos senadores de Morena.

Explicó que ello no le conviene a esta administración, pues tendría un fuerte costo político para el Ejecutivo Federal.

"Yo creo que vamos a llegar al Panel. Olvidense de que el 16 habrá el discurso de que vamos a salir del TMEC. En el senado los legisladores de Morena atienden un solo mandato, el del Presidente de la República, y yo dudo que el Presidente el 16 de septiembre haga un anuncio de la salida delTMEC, seria un grave error porque el costo del daño lo va a enfrentar el en las elecciones del 24", puntualizó.

Al término de la conferencia magistral, Victor Hugo Sánchez Cervantes, coordinador general académico de la UDLAP, otorgó un reconocimiento al exsecretario de economía.

