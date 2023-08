Al considerar que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) no tiene avances significativos sobre su intento de homicidio, el periodista Ciro Gómez Leyva compareció ayer ante el Ministerio Público Federal para solicitar la atracción del caso por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

Si bien hay 13 detenidos como presuntos responsables de la agresión, aún no se les imputa el delito de homicidio en contra del comunicador ni se ha clarificado el móvil del crimen o quiénes fueron los autores intelectuales.

Por ello, el 14 de agosto el periodista agradeció el trabajo de la fiscalía local, pero ante la incertidumbre que le provoca el ignorar varios elementos del caso, anunció en sus redes sociales que buscaría el apoyo de la Fiscalía de Delitos Contra la Libertad de Expresión de la FGR.

“Mi desinformación es absoluta. Ante eso, podría sentarme a esperar otros ocho meses, 16, 24, no sé cuántos meses o buscar a la otra instancia del Estado mexicano que puede participar en la investigación del caso, y esa otra instancia es la Fiscalía de Atención a Delitos Contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía General de la República.

“Yo solicitaré y, esto creo que lo haré el miércoles o el jueves, solicitaré su apoyo. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué confiar? Porque pues si no confío en las instituciones, ¿qué hago? ¿Me voy al extranjero? ¿Contrato a un detective? ¿Qué es lo que hago?”, cuestionó en entrevista con Carlos Loret de Mola.

David Hernández, abogado defensor de cuatro de los imputados, informó a EL UNIVERSAL que siguen en prisión por otros delitos que van desde la portación de armas hasta venta de drogas al menudeo; sin embargo, para imputar la agresión contra el comunicador, la fiscalía capitalina solicitó un plazo extendido de tres meses para continuar la investigación y revisar más de 69 teléfonos celulares que decomisaron a los detenidos, quienes han confesado al juez que son delincuentes, pero que “nunca atentaron” contra Gómez Leyva, por lo que “a la fecha no hay ningún dato objetivo de prueba que revele que participaron en los hechos”.

Según el expediente, los 13 presuntos atacantes, recluidos en cárceles locales, supuestamente pertenecen a una banda criminal que se dedica al robo de autopartes, vehículos e incluso venta de drogas al menudeo, pero no se les han encontrado nexos con la delincuencia organizada y han asegurado que no tienen relación con la agresión.

Pese a ello, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, los presentó como responsables materiales de la agresión, basándose sólo en videos captados por cámaras de seguridad de la zona donde sucedieron los hechos, asegurando que la “fisionomía” de los imputados corresponde a las personas que participaron en el atentado.

A ocho meses del intento de homicidio, Gómez Leyva reveló que ha tenido que desplazarse por la ciudad con un fuerte dispositivo de seguridad por la preocupación en la que se encuentra sumergido.

“Ante el dilema de encerrarme a lamentarme, a victimizarme, a hacerme pedazos o salir corriendo, yo dije, voy a seguir haciendo mi vida, mi vida ha cambiado porque hoy es una vida protegida. Hoy me tengo que mover con un cinturón de seguridad, pero te diría que fuera de eso es esencialmente la vida que tenía antes… La preocupación está ahí, alguien me quiso matar y no tengo idea quién y por qué”, dijo.

Pese al miedo, el comunicador aseguró el martes que seguiría trabajando y ayer asentó su solicitud de atracción ante la FGR

“Comparecí ante el Ministerio Público Federal para solicitar la facultad de atracción sobre el atentado del que fui víctima. La Fiscalía General de la República me informó que a la brevedad ejercitará la facultad de atracción en términos del 21 del CNPP”, dio a conocer.