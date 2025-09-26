La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que el gobierno federal mantiene adeudos con empresas farmacéuticas desde 2024, aunque aseguró que no existe impedimento para que esos pagos se liquiden en los próximos meses.

No obstante, advirtió que las compañías que participan en las licitaciones de medicamentos están obligadas a cumplir con los plazos de entrega, independientemente de los atrasos financieros de la administración federal.

“No hay ningún problema para pagar las deudas. Se está haciendo una revisión y hay pláticas con todas las empresas para ver la manera en que se van a ir saldando, sobre todo las de 2024. Está en proceso de pago”, argumentó la Mandataria federal en la conferencia matutina de ayer jueves en Palacio Nacional.

Agregó: “Cuando te comprometes, ganas una licitación y estableces tiempos de entrega, tienes que cumplir con el contrato con el gobierno de México”.

Recientemente, la Presidenta exhibió a las compañías que han incumplido en la entrega de medicinas e insumos, al advertir que aquellas que no regularicen sus entregas a finales de este mes serán inhabilitadas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, es decir que ya no podrán participar en procesos de la administración pública.

La mañana de ayer, Sheinbaum adelantó que para el próximo año la licitación de medicamentos dará prioridad a las empresas con plantas de producción en México, con el objetivo de reducir la dependencia de importaciones, ya que reconoció, 80% de los medicamentos e insumos provienen de India y China.

Dijo que hay muchísimos medicamentos que no se producen en México y que los principales productores de medicamentos hoy en el mundo están en el continente asiático.

“Lo que se va a licitar el próximo año, se está dando una calificación mayor a quien tenga plantas en México, aunque no sea del medicamento que se adquiere, pero de algún otro medicamento o insumo médico para fortalecer el Plan México, esa es la licitación del próximo año, pero pues muchísimos medicamentos no se fabrican aquí. De hecho, 80% de las bases para fabricar los medicamentos de los más comunes están en la India”, dijo.

La Presidenta explicó que Birmex se encarga de las licitaciones y que los precios ofertados se revisan con apoyo de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a fin de evitar propuestas imposibles de cumplir.

EL UNIVERSAL publicó en su edición de ayer que la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf) y la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma) acusaron a compañías farmacéuticas extranjeras, en especial de India, de ser responsables de los retrasos en las entregas. También demandaron al gobierno federal saldar adeudos que, según sus estimaciones, ascienden a más de 19 mil millones de pesos.

Los representantes del sector señalaron a este diario que de las 34 empresas incumplidas en la última compra consolidada de medicamentos, únicamente ocho son mexicanas, y denunciaron que los precios “irrisorios” ofrecidos por competidores extranjeros han afectado la distribución de los insumos .

Aseguraron que de las 34 empresas que incumplieron con la entrega de medicamentos de la compra consolidada, sólo ocho son compañías farmacéuticas.

Advirtieron que los adeudos millonarios del gobierno federal podrían afectar las operaciones de la industria.