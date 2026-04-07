Luego de que transportistas y productores del campo denunciaron una “represión violenta” contra su bloqueo en Tlaxcala, el gobierno del estado aseguró que se actuó “en estricto cumplimiento a la ley y con el objetivo de restablecer el orden”.

El gobierno de Lorena Cuéllar señaló que no hay personas detenidas y reportó que desde el inicio de las inconformidades “ha mantenido una política de puertas abiertas” con diálogo.

Explicó el gobierno de Tlaxcala que el bloqueo carretero escaló “hasta volverse insostenible” después de 24 horas y 13 kilómetros de fila: “Esta acción no solo afectó el libre tránsito, sino que vulneró la vida cotidiana de miles de ciudadanos, impidiendo el acceso a servicios de salud, el traslado de mercancías y el ejercicio del derecho al trabajo de terceros”.

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“Ante la negativa de los manifestantes de retirar el bloqueo —aún tras el llamado reiterado al diálogo por parte del Gobierno Federal el pasado lunes por la tarde—, el Estado se vio en la obligación de actuar. Los bloqueos de las vías primarias de comunicación constituyen delitos del orden penal que atentan contra la estructura misma de la convivencia social”, dijo.

Mencionó que “en estricto cumplimiento de la ley y con el objetivo de restablecer el orden”, la Secretaría de Seguridad Ciudadana puso en marcha el operativo "Paso Libre", pero la respuesta de los manifestantes “fue de una agresividad manifiesta”.

Denunció el gobierno estatal que transportistas y agricultores utilizaron cohetones, tubos, maquinaria agrícola y amenazas directas de siniestros con diésel, poniendo en riesgo la integridad de los elementos de seguridad y de la población civil circundante.

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Aseguró que la intervención estatal se realizó bajo protocolos de contención y uso proporcional de la fuerza, empleando agentes disuasivos no letales como agua y gases lacrimógenos para dispersar la obstrucción.

“El operativo cumplió satisfactoriamente su objetivo: la circulación en las vías primarias ha sido restablecida con saldo blanco”, añadió al reiterar que se respeta el legítimo derecho a la protesta y a la libre manifestación de las ideas.

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