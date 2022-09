Gobernador Alfaro rechaza reforma para ampliar presencia del Ejército en las calles

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, rechazó la propuesta del PRI para ampliar la presencia del ejército mexicano en las calles, por lo que pidió que se acate el mandato de que las fuerzas armadas regresen a sus cuarteles en el 2024.

Entrevistado en la Cámara de Diputados, el mandatario local reconoció el apoyo militar en su entidad, pero sostuvo que "es un camino equivocado" ampliar el plazo ya establecido.

“Ese no es el camino, no es esa la forma, y la Guardia Nacional no fue creada para que tuviera ese desenlace. Yo insisto en que, el camino que se planteó cuando se aprobó la reforma para la creación de la Guardia, establecía los mecanismos para garantizar que no avanzara en un proceso de militarización del país y yo esperaría que ese mecanismo y esa agenda de transición, se respetara”, solicitó.



Enrique Alfaro sostuvo que actualmente, en Jalisco "hay una coordinación plena" con las fuerzas militares, sin embargo, pugnó porque se fortalezca a las policías civiles.

“Hay una coordinación plena, pero creo que eso es muy distinto a asumir que el camino que debe seguir el país es ir desmantelando el sistema de la policía civil para crear un escenario de militarización, me parece mucho riesgo. Nosotros en Jalisco le tenemos mucho respeto a las fuerzas armadas”, indicó.

El gobernador llamó a hacer un lado el “jaloneo político”, y pidió cerrar filas para enfrentar a la violencia y la delincuencia en México.

