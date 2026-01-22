El extitular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, llegó a la Cámara de Diputados, donde sostendrá una comparecencia ante la Primera Comisión de asuntos políticos e internacionales, de la Comisión Permanente.

Lo anterior con la finalidad de ser ratificado como embajador de México en el Reino Unido, cargo que le fue conferido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Gertz Manero llegó a la Cámara de Diputados a bordo de una camioneta blindada, escoltado por guardias de seguridad. Llegó vestido de traje y abrigo negro y con un cubrebocas de color azul.

Exfiscal Alejandro Gertz Manero durante el inicio de su comparecencia en San Lázaro (22/01/2026). Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

Tras su arribo, se reunió con el coordinador de la Jucopo, Ricardo Monreal, y posteriormente acudió al edificio C para comparecer ante diputados y senadores del grupo parlamentaria.

