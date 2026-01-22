Más Información

El extitular de la Fiscalía General de la República (), , llegó a la Cámara de Diputados, donde sostendrá una comparecencia ante la Primera Comisión de asuntos políticos e internacionales, de la Comisión Permanente.

Lo anterior con la finalidad de ser ratificado como embajador de México en el Reino Unido, cargo que le fue conferido por la presidenta .

Gertz Manero llegó a la Cámara de Diputados a bordo de una camioneta blindada, escoltado por guardias de seguridad. Llegó vestido de traje y abrigo negro y con un cubrebocas de color azul.

Exfiscal Alejandro Gertz Manero durante el inicio de su comparecencia en San Lázaro (22/01/2026). Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL
Tras su arribo, se reunió con el coordinador de la Jucopo, Ricardo Monreal, y posteriormente acudió al edificio C para comparecer ante diputados y senadores del grupo parlamentaria.

