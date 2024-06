Las y los gobernadores constitucionales y electos de Morena felicitaron a las y los próximos secretarios que acompañarán a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, al asegurar que son un equipo caracterizado por honestidad y acreditada capacidad.

Hoy fueron nombrados Marcelo Ebrard como secretario de Economía; Rosaura Ruiz, secretaria de Humanidades, Tecnología e Innovación, nueva dependencia; Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores.

Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Julio Berdegué, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural y Ernestina Godoy, consejera jurídica del Ejecutivo federal.

"Nuestros mejores deseos de éxito para sus respectivas encomiendas al servicio del pueblo. Se trata de un equipo caracterizado por su honestidad, una acreditada capacidad y la combinación acertada entre experiencia y nuevos cuadros, así como por una clara lealtad al proyecto cuyo triunfo decidió el pueblo de México en la elección del pasado 2 de junio y cuyo objetivo será la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación de nuestra vida pública. Resalta también la paridad de género en su integración", indicaron.

En un desplegado en redes sociales, los gobernadores y gobernadores electos indicaron que en esta etapa no pueden fallar a la confianza de los ciudadanos.

"La gente espera sin duda que habrán de consolidarse y ampliarse los logros alcanzados por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. No podemos fallar".

Agregaron: "No tenemos duda de que las mujeres y los hombres hoy nombrados habrán de cumplir sus encargos con patriotismo y permanente cercanía al pueblo, así como con invariable humildad, sencillez y la plena convicción de no robar, no mentir y no traicionar jamás al pueblo".

