El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, negó que la investigación en su contra que realiza la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México haya influido o lo haya presionado para votar en favor de la reforma que extiende hasta 2028 la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

En entrevista, el exjefe de gobierno capitalino afirmó que las denuncias en su contra sobre la presunta red espionaje durante su administración iniciaron hace cuatro años, por lo que no le generan ninguna preocupación ni condicionan sus votos en el Senado.

“Llevamos cuatro años con los mismos asuntos; el asunto que estuvieron ventilando el día de ayer comenzó en 2018, pues no veo qué tenga de novedoso. (…) no fui presionado”, aseguró.

Además, Mancera Espinosa advirtió que sus decisiones como senador no están sujetas a los intereses de la alianza Va por México, ni a presiones de ninguna fuerza política.

Minimizó las críticas del presidente nacional del PRD Jesus Zambrano, quien se dijo avergonzado de los senadores perredistas que votaron a favor.

Incluso, el senador aclaró que Zambrano estaba perfectamente enterado de cual sería el sentido de su voto.

“Mi voto es mi voto, por eso se los expliqué, porque no iba a aceptar una imposición de ninguna fuerza política. Se los dije, no voy a votar para que pueda haber una alianza o no pueda haber una alianza, tengo una convicción, ese es el voto que voy a defender, y eso fue lo que hicimos y por eso se los expliqué en la mañana. Si eso dañó la alianza, de verdad mucho lo lamento”, enfatizó.

Miguel Ángel Mancera lamentó las expresiones de Zambrano en su contra. “Es un estilo político y seguramente conviene para la alianza. Si eso le conviene para la alianza qué bueno, pero enterado estaba”, insistió.

En ese mismo sentido, rechazó las acusaciones del presidente del PAN, Marko Cortés, quien calificó de traidores a los senadores del PRI y el PRD que votaron en favor.

“La votación del día de ayer no era secreta, yo la anuncié, yo lo platiqué y les expliqué por qué, incluso a la dirigencia nacional. Tuve una reunión previa en la mañana donde expliqué punto por punto y donde les dije que si nosotros teníamos los puntos que habíamos planteado aceptados, estaríamos acompañando el dictamen, y si no estaban esos puntos votaríamos en contra, eso fue lo que hablamos, lo que platicamos y lo que se acordó”.

Mancera Espinosa consideró que la reacción de los dirigentes del PAN y el PRD solo “son estridencias, no vamos a caer en estridencias”.

