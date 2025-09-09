La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo brinda su conferencia matutina del 9 de septiembre de 2025 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Reporta Gobierno federal disminución de 32% en homicidios durante primeros 11 meses de Claudia Sheinbaum

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, informó que entre septiembre de 2024 y agosto de 2025 —los primeros 11 meses del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum— se registró una disminución del 32% en el promedio diario de homicidios dolosos en el país. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL.

Inicia construcción del Tren del Norte en su tramo Saltillo-Nuevo Laredo

Desde su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó el banderazo de inicio de la construcción del Tren Norte, en su tramo Saltillo-Nuevo Laredo, con el que se prevé movilizar a siete millones de pasajeros al año. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

“No habrá impunidad”, enfatiza García Harfuch por robo de combustible relacionado con marinos

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) enfatizó que no habrá impunidad en el caso de robo de combustible y corrupción relacionada con elementos de la Secretaría de Marina (Semar). Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

Resalta Sheinbaum disminución de 27 homicidios menos diarios

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la disminución del 32% en el promedio diario de homicidios dolosos en el país, y señaló que esto representó 27 homicidios menos diarios desde el inicio de su gobierno. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

Sheinbaum señaló que no hay certeza que marino que se quitó la vida haya estado involucrado en red de huichol fiscal

Luego de que un capitán de navío de la Secretaría de Marina (Semar) fue hallado sin vida, tras ser presuntamente implicado en la red de huachicol fiscal investigada en Tampico, Tamaulipas, Sheinbaum Pardo lamentó la muerte de este marino, pero aclaró que no hay certeza de que haya estado involucrado en este proceso del huachicol. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

Marino que se suicidó ante presunto huachicol no estaba vinculado a ningún caso, afirma Gertz Manero

Tras darse a conocer que el capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira y mencionado por el exdirector de Aduanas de Tampico de haber recibido sobornos, se quitó la vida este lunes 8 de septiembre, el fiscal Alejandro Gertz Manero indicó que no estaba vinculado con ninguno de los casos. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

Sheinbaum explica impuesto especial a videojuegos violentos; detalla aumento para refrescos y cigarros

Tras presentarse el Paquete Económico 2026, que propone establecer un impuesto especial a los videojuegos con contenido violento y a las apuestas, además del aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para refrescos y cigarros, Sheinbaum Pardo explicó estos aumentos. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

México no ha participado en ninguna operación en conjunto con EU: Harfuch ante operativo de la DEA contra Cártel de Sinaloa

Luego que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) anunció los resultados de un operativo coordinado a nivel nacional e internacional contra el Cártel de Sinaloa, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch aclaró que México no ha participado en ninguna operación en conjunto con Estados Unidos. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

Le corresponde a Clara Brugada ordenar comercio en el Zócalo, señala Sheinbaum; llama a un “balance” del espacio

La presidenta Sheinbaum Pardo pasó a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, la atención del comercio ambulante en el Zócalo capitalino, ante denuncias de invasión de comerciantes en lugares que no les corresponde. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

Adán Augusto no ha sido citado por caso de La Barredora, aclara Gertz Manero

El fiscal Alejandro Gertz Manero informó que el exgobernador de Tabasco y hoy senador por Morena, Adán Augusto López, no ha sido citado a declarar por el caso del exsecretario de Seguridad Pública en aquella entidad, Hernán Bermúdez Requena, vinculado con el grupo criminal “La Barredora”, quien se encuentra prófugo de la justicia. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

