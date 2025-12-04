La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo brinda su conferencia matutina del 4 de diciembre de 2025 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Desde mañanera, Claudia Sheinbaum encabeza entrega de escrituras a familias reubicadas tras derrumbe en el cerro del Chiquihuite

Vía remota, desde su conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la ceremonia de entrega de escrituras de 144 viviendas a familias que fueron reubicadas, tras el derrumbe del cerro del Chiquihuite, ocurrido en septiembre de 2021, que dejó 4 muertos en 2021. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Tren Maya, Grupo Maya y Mexicana lanzan paquetes vacacionales de invierno; presentan tren de “larga distancia” con “amenidades”

Tren Maya, Mexicana de Aviación y Grupo Maya presentaron sus diversos paquetes para la temporada vacacional de invierno, con viajes desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y algunos descuentos con “precios accesibles”. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Sheinbaum viaja a Washington para la rifa del Mundial; prevé reunión con Trump y Carney

La presidenta Sheinbaum Pardo informó que este jueves 4 de diciembre viaja a Washington en la tarde-noche, en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para la rifa del Mundial de Futbol FIFA 2026. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Sheinbaum celebra designación de Ernestina Godoy al frente de la FGR; garantiza autonomía, dice

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró la designación en el Senado de Ernestina Godoy Ramos al frente de la Fiscalía General de la República (FGR), tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Nueva Ley de Aguas busca terminar con el acaparamiento y sobreexplotación del líquido: Conagua

Efraín Morales López, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), afirmó que la reforma a la Ley General de Aguas busca que el líquido deje de verse como mercancía, que evite el acaparamiento y sobreexplotación en un mercado ilegal en donde solo unos cuantos se han enriquecido a costa de un derecho de las mayorías. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Sheinbaum reconocerá “las conquistas del pueblo de México” el próximo sábado en el Zócalo

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que reconocerá “las conquistas del pueblo de México”, este sábado 6 de diciembre en el Zócalo, como parte de la celebración por “los 7 años de la transformación”. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

En 2026 vamos a fortalecer la inversión pública: Sheinbaum; destaca labor del Consejo para la Promoción de Inversiones