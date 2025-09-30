La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo brinda su conferencia matutina del 30 de septiembre de 2025 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Sheinbaum recibirá a empresarios de EU a quienes Salinas Pliego les debe dinero; "Las deudas no se politizan, se pagan", dice

Luego que el empresario Ricardo Salinas Pliego, en una entrevista en Fox News, advirtió que México está enfrentando una crisis de violencia sin precedentes a causa de los cárteles, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que él quiere "jugar al papel de la víctima" y lo que busca es politizar su deuda acudiendo a Estados Unidos. Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL

Baja en homicidio, apoyo a la educación y salud, nuevos programas sociales, destaca Sheinbaum en su primer año de gobierno

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que en su primer año de gobierno destaca la baja del homicidio doloso en un 32%, la elección del Poder Judicial, el apoyo a la educación y salud, creación de nuevos programas sociales, así como proyectos de infraestructura. Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL

Gabinete de Seguridad está apoyando, dice Sheinbaum por paro en CCHs y facultades de la UNAM por amenazas digitales

La presidenta Sheinbaum Pardo aseguró que el gabinete de Seguridad “está apoyando”, luego de que aproximadamente 24 planteles del CCH y facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se han sumado al paro y la suspensión de actividades presenciales ante amenazas digitales contra la comunidad estudiantil. Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL

Sheinbaum adelanta que el jueves se presentan lineamientos para el transporte de Gas LP

Luego de la explosión de una pipa de gas LP en el puente de la Concordia, Sheinbaum Pardo, adelantó que el siguiente jueves se presentarán nuevos lineamientos para este transporte para que generen seguridad. Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL.

“Los iluminados” están muy enojados porque ya no hay apapachos del gobierno: Sheinbaum; “aquí puro amor y paz”, afirma

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó que “los iluminados” e intelectuales como Héctor Aguilar Camín “están muy enojados” porque “ya no hay apapachos” del gobierno. Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL

Ofrece Sheinbaum apoyo legal a familia de mexicano que murió tras ataque armado en centro migratorio en EU

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofreció el apoyo de su gobierno a la familia del migrante mexicano Miguel Ángel García Hernández, quien falleció tras seis días en coma a consecuencia del ataque armado ocurrido en el centro de procesamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Dallas, Texas, para presentar una denuncia en ese país por ese hecho. Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL.

Los expresidentes de México ya fueron juzgados por el pueblo: Sheinbaum; no lo vamos a hacer nosotros, señala

La Mandataria federal expresó que los expresidentes de México, anteriores al exmandatario Andrés Manuel López Obrador, “ya fueron juzgados por el pueblo”. Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL.

Sheinbaum defiende al Chocolate del Bienestar; tiene 50% de cacao, dice

Al insistir en que los refrescos y las bebidas azucaradas hacen mucho daño a la salud de las personas mexicanas, Sheinbaum Pardo defendió de los críticos al Chocolate del Bienestar porque “es un proyecto muy bonito”. Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL

Se va a proteger a todos, Sheinbaum ante los ataques en hospitales de Culiacán

Tras los ataques contra personal médico en hospitales de Culiacán, la presidenta Sheinbaum Pardo aseguró que se va a proteger a todos y que "poco a poco" han disminuido los homicidios en Sinaloa. Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL

México no colaboró en operativo de la DEA contra el CJNG en EU: Sheinbaum

Al ser cuestionada sobre el tema, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México no colaboró con los operativos efectuados por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) en contra del Cártel Jalisco Nueva Generación. Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL

