La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo brinda su conferencia matutina del 27 de noviembre de 2025 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Gobierno federal afina esquema de seguridad para Mundial 2026: Gabriela Cuevas; México “jugará en equipo” con FIFA y estados sede

El gobierno federal afirmó que México llegará al Mundial de Futbol 2026 con un esquema de seguridad y protección civil “unificado, homologado y con perspectiva de género”, con la participación coordinada de las autoridades federales, estatales, municipales y la FIFA. Foto: Presidencia

Brugada anuncia transformación de la CDMX para el Mundial 2026; “obras no serán de relumbrón”, dice

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, anunció una transformación de la capital del país, a 196 días de la inauguración de la Copa FIFA 2026. Foto: Presidencia

Jalisco promete el Mundial “más mexicano” y anuncia conciertos de Maná y Alejandro Fernández

Durante la presentación de avances rumbo a la Copa Mundial de Futbol 2026, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, aseguró que la entidad se prepara para ser “la sede más mexicana del Mundial”, combinando modernidad, identidad cultural y celebraciones masivas en el corazón de Guadalajara. Foto: Presidencia

Nuevo León se declara “blindado” para el Mundial 2026 e invita a Sheinbaum a partidos de repechaje

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, presentó los avances rumbo a la Copa Mundial de Futbol 2026, destacando que el estado estará completamente blindado en materia de seguridad. Foto: Presidencia

Brugada garantiza reordenamiento de comerciantes en Centro Histórico y Estadio Azteca; norman “nuevo hospedaje”

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, garantizó un reordenamiento de comerciantes en el Centro Histórico y alrededor del Estadio Azteca, en el marco del Mundial de Futbol 2026 en junio próximo. Foto: Presidencia

“Hasta ahora no me lo ha manifestado”, dice Sheinbaum sobre supuesta renuncia de Gertz Manero

“Hasta ahora no me lo ha manifestado”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre la supuesta renuncia del fiscal Alejandro Gertz Manero. Foto: EFE

Sheinbaum pide “responsabilidad” tras señalamientos contra copropietario de Miss Universo