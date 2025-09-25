Más Información
Ebrard anuncia inversión de 4.8 mil mdd de dólares para una “nueva economía” en México con inteligencia artificial
Alito Moreno niega ser informante de Marco Rubio y EU en Con los de Casa; asegura no arrepentirse de golpe contra Noroña
"Jazher", la guardia secreta de líderes de la Luz del Mundo, se viste y arma para el "fin de los tiempos"
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo brinda su conferencia matutina del 25 de septiembre de 2025 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Marcelo Ebrard Causabón, titular de la Secretaría de Economía, anunció una inversión de Cloud HQ para nuestro país por 4.8 mil millones de dólares, para una “nueva economía que vamos a vivir en los próximos años” con inteligencia artificial. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL
Ampliaremos posición de México en la economía digital, dice director de CloudHQ; anuncia construcción de campus en Querétaro
El director de operaciones de CloudHQ, Keith Patrick Harney, adelantó que esta empresa construirá "un campus con 6 centros de datos a hiperescala" en Querétaro. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL
Celebra Sheinbaum adquisición de 25% de Banamex de Chico Pardo; es “una transacción legal”, señala
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró la adquisición de 25% de Banamex que hizo el empresario mexicano Fernando Chico Pardo, en lo que consideró una “transacción legal”. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL
Sheinbaum reconoce adeudos con farmacéuticas, pero advierte “quien gana una licitación debe cumplir”
Tras la reciente fuga de un reo en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, la presidenta Sheinbaum Pardo reconoció que su gobierno analiza la posibilidad de construir nuevos centros penitenciarios, así como reforzar los existentes, particularmente los estatales. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL
Sheinbaum le responde a Salinas Pliego con una serie de preguntas por advertencia de acciones legales en EU
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo le respondió al empresario Ricardo Salinas Pliego, después de que Grupo Salinas advirtió que se evalúan demandas y acciones legales en Estados Unidos y México por difamación y daño moral, por las menciones hechas desde la mañanera. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL
Caso Ayotzinapa: Sheinbaum dice que se está insistiendo en la extradición de Tomás Zerón
A unas horas de cumplirse 11 años del Caso Ayotzinapa, Sheinbaum Pardo reiteró que se ha insistido al gobierno de Israel en la extradición de Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL
Sheinbaum evalúa construcción de nuevos reclusorios y reforzar cárceles estatales
Sheinbaum reporta 109 mil repatriaciones desde EU con Trump; están entrando muchísimo menos, dice
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que desde enero, con la entrada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, van 109 personas mexicanas repatriadas. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL
