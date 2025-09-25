La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo brinda su conferencia matutina del 25 de septiembre de 2025 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Ebrard anuncia inversión de 4.8 mil mdd de dólares para una “nueva economía” en México con inteligencia artificial

Marcelo Ebrard Causabón, titular de la Secretaría de Economía, anunció una inversión de Cloud HQ para nuestro país por 4.8 mil millones de dólares, para una “nueva economía que vamos a vivir en los próximos años” con inteligencia artificial. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL

Ampliaremos posición de México en la economía digital, dice director de CloudHQ; anuncia construcción de campus en Querétaro

El director de operaciones de CloudHQ, Keith Patrick Harney, adelantó que esta empresa construirá "un campus con 6 centros de datos a hiperescala" en Querétaro. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Celebra Sheinbaum adquisición de 25% de Banamex de Chico Pardo; es “una transacción legal”, señala

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró la adquisición de 25% de Banamex que hizo el empresario mexicano Fernando Chico Pardo, en lo que consideró una “transacción legal”. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL

Sheinbaum reconoce adeudos con farmacéuticas, pero advierte “quien gana una licitación debe cumplir”

Tras la reciente fuga de un reo en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, la presidenta Sheinbaum Pardo reconoció que su gobierno analiza la posibilidad de construir nuevos centros penitenciarios, así como reforzar los existentes, particularmente los estatales. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL

Sheinbaum le responde a Salinas Pliego con una serie de preguntas por advertencia de acciones legales en EU

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo le respondió al empresario Ricardo Salinas Pliego, después de que Grupo Salinas advirtió que se evalúan demandas y acciones legales en Estados Unidos y México por difamación y daño moral, por las menciones hechas desde la mañanera. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL

Caso Ayotzinapa: Sheinbaum dice que se está insistiendo en la extradición de Tomás Zerón

A unas horas de cumplirse 11 años del Caso Ayotzinapa, Sheinbaum Pardo reiteró que se ha insistido al gobierno de Israel en la extradición de Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL

Sheinbaum evalúa construcción de nuevos reclusorios y reforzar cárceles estatales

Tras la reciente fuga de un reo en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, la presidenta Sheinbaum Pardo reconoció que su gobierno analiza la posibilidad de construir nuevos centros penitenciarios, así como reforzar los existentes, particularmente los estatales. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL

Sheinbaum reporta 109 mil repatriaciones desde EU con Trump; están entrando muchísimo menos, dice

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que desde enero, con la entrada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, van 109 personas mexicanas repatriadas. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot