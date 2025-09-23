La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo brinda su conferencia matutina del 23 de septiembre de 2025 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Inicia Segunda entrega de kits de medicamentos de la Rutas de la Salud del IMSS Bienestar

Alejandro Svarch Pérez, director general del IMSS Bienestar, informó que inició la distribución de la segunda entrega de paquetes de medicamentos de las Rutas de la Salud, en el que se abastecerán 8 mil 342 centros de salud con 9 mil 632 kits de medicamentos. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Salud exhibe a empresas incumplidas de medicamentos ¡hasta del 100%!

Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del sector Salud, exhibió a las empresas proveedoras de medicamentos e insumos, nacionales y extranjeras, a las que se les dieron contratos y han incumplido incluso hasta en el 100%. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Sheinbaum lamenta homicidio de artistas colombianos y asegura que no afecta relación con Colombia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lamentó el asesinato del cantante colombiano B-King y del DJ Regio Clown, cuyos cuerpos fueron encontrados tras su desaparición en la Ciudad de México. La mandataria afirmó que este hecho no afectará la relación diplomática con Colombia y aseguró que habrá una investigación a fondo. Foto: Fernanda Rojas/EL UNIVERSAL

Sheinbaum pide información sobre procedimiento del INE contra consejeros; niega motivación política

La presidenta Sheinbaum Pardo aseguró que el procedimiento de responsabilidades iniciado por el Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) contra consejerías electorales no responde a un asunto político, sino a sanciones internas del propio organismo. Foto: Fernanda Rojas/EL UNIVERSAL

"Muy doloroso": Sheinbaum lamenta asesinato de alumno de CCH; ofrece apoyo a la UNAM

Al calificarlo como " Muy doloroso", Sheinbaum Pardo lamentó el asesinato de un estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur por parte de otro alumno, y en donde también fue agredido un trabajador, e informó que ofreció el apoyo de su gobierno a la UNAM para lo que se necesite. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

ISSSTE anuncia plan de cirugía robótica

El director del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, presentó un plan nacional de cirugía robótica que comenzará a operar el próximo 24 de septiembre, con el que se realizarán 150 cirugías oncológicas en lo que resta del año. Foto: Fernanda Rojas/EL UNIVERSAL

Sheinbaum advierte denuncias penales contra farmacéuticas por incumplimiento de entrega de medicamentos

Después de haber exhibido a las empresas incumplidas con la entrega de medicamentos, Sheinbaum Pardo advirtió hasta denuncias penales en “donde se encuentre que es mal intencionado”. Foto : Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Próxima semana se presentarán las nuevas reglas para el transporte de gas LP: Sheinbaum

La presidenta Sheinbaum Pardo informó que hoy revisará con la Secretaría de Energía (Sener) las nuevas reglas que se fijarán para fortalecer la seguridad para el transporte de gas LP, luego de la explosión de una pipa de gas en la alcaldía Iztapalapa. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

