La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo brinda su conferencia matutina del 2 de octubre de 2025 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Sheinbaum expresa su solidaridad con víctimas de la masacre del 2 de octubre de 1968

En el marco del 2 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su solidaridad a familiares de las víctimas de la Masacre de Tlatelolco de 1968, y recordó que hace un año se publicó un decreto para ofrecer una disculpa pública por los hechos ocurridos. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Presentan nuevas normas para fortalecer transporte y distribución del gas LP tras accidente en La Concordia

Tras el accidente de pipa en el Puente La Concordia, alcaldía Iztapalapa, que ha dejado hasta el momento 31 personas fallecidas, la Secretaría de Energía (Sener) presentó dos nuevas normas para fortalecer la regulación del transporte y la distribución del gas LP. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Pipas que transporten gas LP serán monitoreadas desde un centro de vigilancia en la Secretaría de Energía: Sheinbaum

Al manifestar que "antes no había inspección, ahora va haber inspección", Sheinbaum Pardo afirmó que con las nuevas medidas de seguridad, todos los vehículos que transporten gas LP estarán sometidas a una inspección con el objetivo de que los vehículos no tengan fugas, que vayan a una velocidad controlada y los cuales serán monitoreados desde un centro de vigilancia localizado en la Secretaría de Energía (Sener). Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Sheinbaum anuncia implementación de QR a partir del 15 de octubre para vigilancia de pipas y tanques

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó este jueves que su gobierno avanza en un plan integral contra el huachicol fiscal y el contrabando de combustibles, a través de un nuevo sistema de códigos QR obligatorios en el transporte de hidrocarburos, el cual entrará en vigor el 15 de octubre y contará con la vigilancia de la Guardia Nacional. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Entregan las primeras 80 casas del programa "Vivienda para el Bienestar" en Tabasco, informa Sheinbaum

La presidenta Sheinbaum Pardo informó que se entregaron este jueves las primeras 80 viviendas del programa "Vivienda para el Bienestar", las cuales se ubican en Tabasco. Foto: Fernanda Rojas/EL UNIVERSAL

Sheinbaum exige liberación de mexicanos tras intercepción de Israel a Flotilla; tienen que repatriarlos de inmediato, señala

La Mandataria federal exigió la liberación y repatriación inmediata de las seis personas mexicanas que iban a Gaza para llevar ayuda humanitaria, después de que Israel interceptó embarcaciones de la Flotilla Global Sumud. Foto: Fernanda Rojas/EL UNIVERSAL

“Caballos de Troya no ha habido”, dice Sheinbaum a un año de gobierno; dará posicionamiento político en el Zócalo

“Caballos de Troya no ha habido”, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tras haber cumplido el miércoles un año de gobierno. Foto: Fernanda Rojas/EL UNIVERSAL

Sheinbaum rechaza retroactividad en reforma a la Ley de Amparo y pide respetar la Constitución

Luego que el Senado de la República aprobó que la Ley de Amparo será retroactiva, Sheinbaum Pardo manifestó su desacuerdo, al señalar que se debe respetar lo que establece claramente la Constitución en materia de retroactividad de las leyes. Foto: Fernanda Rojas/EL UNIVERSAL

Encapuchados han querido quemar la puerta de Palacio Nacional: Sheinbaum al justificar colocación de vallas por marchas

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el blindaje a Palacio Nacional con vallas de tres metros se ha hecho desde hace muchos años ante la marcha conmemorativa de la Matanza del 2 de octubre de 1968 porque hay grupos de encapuchados que realizan acciones con artefactos peligrosos y quienes han pretendido en varias ocasiones quemar la puerta al recinto histórico. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Sheinbaum responde a amagó de “Alito” Moreno de denunciarla; cualquiera “tiene derecho a defenderse”, dice

Luego que el presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, anunció que denunciará a la titular del Ejecutivo federal ante autoridades mexicanas y organismos internacionales por presunto abuso de poder, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que cualquier ciudadano puede defenderse frente a un acto de autoridad. Foto: Fernanda Rojas/EL UNIVERSAL

