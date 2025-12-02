La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo brinda su conferencia matutina del 2 de diciembre de 2025 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Programa Salud Casa por Casa está cumpliendo el objetivo: Ariadna Montiel; van más de 8 millones de consultas, dice

Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar, en la mañanera del 2 de diciembre de 2025. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

Sheinbaum anuncia arranque de Farmacias del Bienestar; inicia hoy en el Edomex con 500 farmacias

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el arranque de las Farmacias del Bienestar, en las cuales beneficiarios del programa "Salud, Casa por Casa" podrán recoger los medicamentos que les sean recetados completamente gratuitos. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

¿Cómo darán recetas para la distribución de medicamentos en Farmacias del Bienestar?

La Secretaría de Salud detalló este martes el nuevo proceso para la emisión de recetas y distribución de medicamentos gratuitos a través de las Farmacias del Bienestar, como parte del programa de visitas domiciliarias para adultos mayores y personas con discapacidad. Foto: Captura de pantalla

IMSS relanza “Trato Digno” para derechohabientes; apuestan por empatía y dignidad

Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó del relanzamiento de “Trato Digno”, que forma parte de un nuevo enfoque de atención que garantice derechos, genere empatía y procure la dignidad. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

Estoy buscando una llamada con el Papa para que visite México: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló este martes que busca una llamada con el Papa León XIV para invitarlo formalmente a que visite México. Foto: Presidencia

Sheinbaum confirma que no asistirá a la inauguración del Mundial en el Estadio Azteca

La presidenta Sheinbaum Pardo confirmó que no asistirá a la inauguración del Mundial de Futbol FIFA 2026, la cual se realizará en el Estadio Azteca el 11 de junio del próximo año. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

“Nosotros no escondemos nada”, dice Sheinbaum sobre huachicol fiscal; se está cruzando información, asegura

La Mandataria federal aseguró que su gobierno no esconde nada, al señalarle que no se ha presentado información reciente sobre el huachicol fiscal en el que se involucró a la Secretaría de Marina. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

No hay indicios de lavado de dinero en remesas, asegura Sheinbaum

La presidenta Sheinbaum Pardo aseguró que no hay indicios de que las remesas que envía la comunidad mexicana en Estados Unidos se usen para lavar dinero. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

"No hay campaña, por más dinero que le metan”, que apague a la 4T, afirma Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que, por más dinero que le metan, no hay campaña que pueda apagar la Cuarta Transformación. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

