La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo brinda su conferencia matutina del 18 de septiembre de 2025 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Dan banderazo de inicio de obras del Tren Querétaro-Irapuato

El Gobierno de México dio el banderazo del inicio de la obra del Tren Querétaro-Irapuato en su primer tramo de 30.3 kilómetros y con velocidades máximas de entre 160 y 200 km/h, el cual estará listo en 2027. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

Hernán Bermúdez está en Colombia y a punto de partir a México: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que tras ser expulsado de Paraguay, Hernán Bermúdez Requena “El Abuelo” está en Colombia y en cualquier momento partirá hacia México para enfrentar a la justicia. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

Amparos para evitar detención de hijos de AMLO buscan dañar y desacreditar a la 4T y al expresidente López Obrador

Luego que ayer Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena, rechazó que él y su hermano Gonzalo hayan tramitado algún amparo para evitar una detención en su contra, Sheinbaum Pardo aseguró que esto es parte de una "campaña de calumnias" que busca dañar y desacreditar a la 4T y al expresidente Andrés Manuel López Obrados y sus hijos. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

Hijos de AMLO no están mencionados en investigación del huachicol fiscal, asegura Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no están mencionados los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador en la investigación del huachicol fiscal. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Es importante que no se abuse del amparo frente a la resolución de la Corte, dice Sheinbaum ante reforma