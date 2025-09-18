Más Información
Amparos interpuestos para evitar detención de Andy buscan dañar y desacreditar a la 4T, a AMLO y a sus hijos: Sheinbaum
Hernán Bermúdez Requena se encuentra en Colombia y en algún momento ya partirá para México, reporta Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo brinda su conferencia matutina del 18 de septiembre de 2025 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Dan banderazo de inicio de obras del Tren Querétaro-Irapuato
El Gobierno de México dio el banderazo del inicio de la obra del Tren Querétaro-Irapuato en su primer tramo de 30.3 kilómetros y con velocidades máximas de entre 160 y 200 km/h, el cual estará listo en 2027. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL
Hernán Bermúdez está en Colombia y a punto de partir a México: Sheinbaum
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que tras ser expulsado de Paraguay, Hernán Bermúdez Requena “El Abuelo” está en Colombia y en cualquier momento partirá hacia México para enfrentar a la justicia. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL
Amparos para evitar detención de hijos de AMLO buscan dañar y desacreditar a la 4T y al expresidente López Obrador
Luego que ayer Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena, rechazó que él y su hermano Gonzalo hayan tramitado algún amparo para evitar una detención en su contra, Sheinbaum Pardo aseguró que esto es parte de una "campaña de calumnias" que busca dañar y desacreditar a la 4T y al expresidente Andrés Manuel López Obrados y sus hijos. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL
Hijos de AMLO no están mencionados en investigación del huachicol fiscal, asegura Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no están mencionados los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador en la investigación del huachicol fiscal. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL
Es importante que no se abuse del amparo frente a la resolución de la Corte, dice Sheinbaum ante reforma
Después de que se turnó a Comisiones del Senado la iniciativa del Ejecutivo para reformar la Ley de Amparo y se llamó a tener un parlamento abierto, la Presidenta dijo que la gente debe saber que su derecho frente a un actor de autoridad está resguardado. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL