La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo brinda su conferencia matutina del 18 de noviembre de 2025 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

México alista el lanzamiento de la App México 2026 rumbo al Mundial de Futbol

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, anunció que el Gobierno federal lanzará la App México 2026, una herramienta digital diseñada para acompañar a los visitantes durante el Mundial de Futbol que se celebrará en el país el próximo año. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL

Llaman a jóvenes a sumarse a organización del Mundial 2026; les pagarán salario mínimo y darán seguridad social

Marath Bolaños, titular de la Secretaría del Trabajo, anunció el programa Jóvenes Embajadores en el Mundial “ser parte del juego también es construir el futuro”. Foto: captura de pantalla

Cultura alista muestras del juego de pelota en el marco del Mundial 2026; anuncia mejora de museos y zonas arqueológicas

Claudia Curiel, secretaria de Cultura, durante la mañanera del 18 de noviembre de 2025. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL

Organizará Conade 74 mundialitos y seis copas nacionales en el marco del Mundial 2026

De cara al Mundial del Fútbol 2026, Rommel Aghmed Pacheco Marrufo, director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), detalló que se realizarán 74 “mundialitos” y seis copas nacionales, diseñados para abarcar todas las etapas de formación y reunir a diversas dependencias del Gobierno de México. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVEDRSAL

Sheinbaum presenta actividades del Mundial Social; más de 5 mil actividades, desde "cascaritas" hasta actos culturales

A 205 días del Mundial de Futbol 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el Mundial Social, que incluye una serie de actividades deportivas, culturales, gastronómicas y sociales dirigidas a los mexicanos y los visitantes internacionales. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL

Lanza SEP torneo escolar nacional de futbol; gran final será en el Estadio Olímpico Universitario

Mario Delgado, titular de Educación, anunció la copa nacional escolar de futbol “Vive saludable, juega feliz”, en el marco de la organización de la Copa FIFA 2026. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL

Sheinbaum rechaza intervención militar de EU tras declaraciones de Trump; "No aceptamos una intervención de ningún gobierno extranjero", dijo

Luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, planteara la posibilidad de autorizar ataques en territorio mexicano para frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, la presidenta Sheinbaum Pardo respondió con firmeza y aseguró que su gobierno no permitirá ningún tipo de intervención extranjera en México. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL

Sheinbaum desea suerte a la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026; afirma que el verdadero objetivo es dejar un legado deportivo

Al ser cuestionada sobre qué puede hacer la Selección Mexicana de Futbol para que alcance el esperado quinto partido en el Mundial 2026, Sheinbaum Pardo aseguró que, más allá de los resultados deportivos, su gobierno busca que el país deje un legado duradero para las nuevas generaciones. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL

Para garantizar seguridad a asistentes al Mundial se lleva a cabo un trabajo coordinado entre SSPC con policías locales: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que para garantizar la seguridad de los asistentes en los partidos del próximo Mundial de Futbol 2026 se lleva a cabo un trabajo de coordinación entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) con policías estatales y municipales de las ciudades sedes. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL

Sheinbaum dice que Grupo Salinas debe cumplir con resoluciones judiciales en México y el extranjero

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este martes que Grupo Salinas debe responder ante las resoluciones judiciales emitidas tanto en México como en Estados Unidos respecto al pago de impuestos y otras obligaciones financieras. Foto: EFE/ Isaac Esquivel

