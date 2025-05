La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo brinda su conferencia matutina del 15 de mayo de 2025 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

La Mandataria federal afirmó que al gobierno de Estados Unidos y en particular a sus agencias, no les gusta que no puedan entrar a México y operar como como lo hacían en sexenios del llamado periodo neoliberal, pero advirtió que eso ya cambió "y de ahí no nos vamos a mover". Foto: Presidencia