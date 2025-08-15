Más Información
Sube voto de adultos mayores en elecciones presidenciales; participación en algunos estados llega a 80%
Sheinbaum llega a Guatemala para sostener reunión con Bernardo Arévalo; abordarán temas de seguridad y migración
Tras desabasto, Pemex refuerza entrega de gasolina en CDMX; mantenimiento, causa de atraso en suministro de combustible
Tormenta tropical "Erin" se intensifica a huracán categoría 1; es el primer huracán de la temporada en el Atlántico
Trump y Putin se reúnen en cumbre de Alaska para discutir el futuro de la guerra en Ucrania; sigue aquí el minuto a minuto
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo brinda su conferencia matutina del 15 de agosto de 2025 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Cancún registra baja del 70.6% en homicidio doloso en el último año: SESNSP
Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), destacó que en Quintana Roo se registra una disminución del 61.3% en el promedio diario de homicidio doloso, de julio del año pasado a julio de este año, mientras que Cancún ha logrado bajar este delito en 70.6%. Foto: especial
Reporta García Harfuch disminución del 61% en incidencia de homicidios dolosos en Q. Roo; no reporta ni un secuestro
Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reportó una disminución en 61% de la incidencia de homicidios dolosos en el último año en Quintana Roo. Foto: especial
“El único que manda en México es el pueblo”, reitera Sheinbaum a Trump
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró a Donald Trump que “el único que manda en México es el pueblo”, luego de que el mandatario estadounidense expresó que “México hace lo que decimos”. Foto: especial
No hay desabasto de combustible en el país, afirma Sheinbaum
La Mandataria federal rechazó que haya desabasto de combustible en el país y aseguró que los problemas que han habido en el abasto ha sido por un tema en contratos a transportistas, el cual, afirmó, ya se está resolviendo. Foto: Presidencia
El sargazo no está ni todos los días ni en todas las playas, afirma Mara Lezama; garantiza inversiones en Quintana Roo
Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, declaró que “el sargazo no está ni todos los días ni en todas las playas”, ante la presencia de este fenómeno natural. Foto: especial
Las playas son del pueblo, no pueden privatizarse, advierte Sheinbaum; van por día gratis para visitar zonas arqueológicas
Ante denuncias por daños ambientales en Cozumel y falta de los llamados “pasos de servidumbre”, Sheinbaum Pardo advirtió que las playas de México “son del pueblo” y no pueden privatizarse. Foto: especial
Contratos ligados a sobornos en Pemex fueron cancelados: Sheinbaum
La presidenta Sheinbaum Pardo afirmó que los contratos ligados a sobornos a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) entre 2019 y 2021 se cancelaron cuando se tuvo conocimiento. Foto: especial
“México está de moda y Quintana Roo también”: Sheinbaum ante alerta de viajes de EU; Va muy bien el Tren Maya y el turismo, asegura
Ante la actualización que hizo el Departamento de Estado de Estados Unidos de su alerta de viajes, para incluir por primera vez el factor terrorismo, Sheinbaum Pardo declaró que “México está de moda y Quintana Roo también”. Foto: especial
maot