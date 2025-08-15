La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo brinda su conferencia matutina del 15 de agosto de 2025 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Cancún registra baja del 70.6% en homicidio doloso en el último año: SESNSP

Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), destacó que en Quintana Roo se registra una disminución del 61.3% en el promedio diario de homicidio doloso, de julio del año pasado a julio de este año, mientras que Cancún ha logrado bajar este delito en 70.6%. Foto: especial

Reporta García Harfuch disminución del 61% en incidencia de homicidios dolosos en Q. Roo; no reporta ni un secuestro

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reportó una disminución en 61% de la incidencia de homicidios dolosos en el último año en Quintana Roo. Foto: especial

“El único que manda en México es el pueblo”, reitera Sheinbaum a Trump

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró a Donald Trump que “el único que manda en México es el pueblo”, luego de que el mandatario estadounidense expresó que “México hace lo que decimos”. Foto: especial

No hay desabasto de combustible en el país, afirma Sheinbaum

La Mandataria federal rechazó que haya desabasto de combustible en el país y aseguró que los problemas que han habido en el abasto ha sido por un tema en contratos a transportistas, el cual, afirmó, ya se está resolviendo. Foto: Presidencia

El sargazo no está ni todos los días ni en todas las playas, afirma Mara Lezama; garantiza inversiones en Quintana Roo

Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, declaró que “el sargazo no está ni todos los días ni en todas las playas”, ante la presencia de este fenómeno natural. Foto: especial

Las playas son del pueblo, no pueden privatizarse, advierte Sheinbaum; van por día gratis para visitar zonas arqueológicas

Ante denuncias por daños ambientales en Cozumel y falta de los llamados “pasos de servidumbre”, Sheinbaum Pardo advirtió que las playas de México “son del pueblo” y no pueden privatizarse. Foto: especial

Contratos ligados a sobornos en Pemex fueron cancelados: Sheinbaum

La presidenta Sheinbaum Pardo afirmó que los contratos ligados a sobornos a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) entre 2019 y 2021 se cancelaron cuando se tuvo conocimiento. Foto: especial

“México está de moda y Quintana Roo también”: Sheinbaum ante alerta de viajes de EU; Va muy bien el Tren Maya y el turismo, asegura

Ante la actualización que hizo el Departamento de Estado de Estados Unidos de su alerta de viajes, para incluir por primera vez el factor terrorismo, Sheinbaum Pardo declaró que “México está de moda y Quintana Roo también”. Foto: especial

