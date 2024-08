La Fiscalía General de la República (FGR) localizó el inmueble ubicado en Culiacán, Sinaloa, donde ocurrió la presunta agresión que ocasionó la muerte del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) Héctor Melesio Cuén Ojeda, lo que deja a un lado la versión oficial de la fiscalía estatal que giraba en torno a un supuesto robo en una gasolinería de la entidad.

De acuerdo con la dependencia, en el inmueble también ocurrió el secuestro de Ismael El Mayo Zambada García, líder del Cártel del Pacífico o de Sinaloa, ocurrido el 25 de julio de este año.

Esto coincide con los señalamientos que difundió El Mayo Zambada o El Señor del Sombrero en una carta a principios de este mes, en la que refiere que Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán, lo secuestró y fue llevado en contra de su voluntad en un vuelo privado a El Paso, Texas, donde ambos fueron puestos a disposición de las autoridades estadounidenses.

En el transcurso de la tarde de este miércoles, la FGR afirmó que logró establecer, con precisión, que la información sobre lo ocurrido en una gasolinería en Culiacán, relacionado con el caso Cuén Ojeda, no es aceptable ni cuenta con los elementos fidedignos de prueba que permitan tomarla en cuenta, en la forma en que fue planteada.

En relación a Joaquín Guzmán López, El Güero Moreno, está preparada la solicitud de orden de aprehensión por secuestro, así como por la privación ilegal de la libertad de El Mayo Zambada por entregarlo a las autoridades de Estados Unidos.

La dependencia dio a conocer que ubicó la pista de dónde salió el avión que fue utilizado para el presunto secuestro de El Mayo.

“La propia fiscalía localizó el inmueble donde se llevaron a cabo los probables delitos de privación ilegal de la libertad, homicidios, lesiones y actos vinculados con desaparición forzada, en los cuales está vinculada la agresión que llevó a la muerte a Héctor ‘N’.

“La parte exterior del inmueble ya está protegida por la Agencia de Investigación Criminal (AIC), mientras se van realizando las diligencias respectivas”, precisó la Fiscalía General de la República.

Además, se identificaron los vehículos que fueron utilizados para la comisión del posible secuestro y los datos serán sometidos mediante debido proceso a las autoridades judiciales federales, cuando éstas reanuden sus labores.

Independientemente de ello, las investigaciones ministeriales y policiales de carácter federal seguirán adelante hasta integrar los expedientes correspondientes.

La carta que difundió El Señor del Sombrero por medio de su representante legal, Frank Pérez, refiere que fue emboscado durante una reunión con Joaquín Guzmán López, líderes políticos de la entidad, entre ellos Héctor Melesio Cuén Ojeda y el gobernador Rubén Rocha Moya.

“Deseo decir desde el principio que no me entregué y que no vine voluntariamente a Estados Unidos. Tampoco tenía ningún acuerdo con ninguno de los dos gobiernos. Al contrario, fui secuestrado y traído a Estados Unidos por la fuerza y contra mi voluntad”, dice la misiva.

En el texto señala que Joaquín Guzmán López le pidió que asistiera a una reunión para ayudar a resolver las diferencias entre los líderes políticos del estado.

Agrega que estaba enterado de una disputa en curso entre Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y Héctor Melesio Cuén Ojeda, sobre quién debería dirigir esa institución y que también estaría presente Iván Guzmán Salazar.

“En cuanto puse un pie dentro, me tendieron una emboscada; un grupo de hombres me asaltó, me tiró al suelo y me colocó una capucha de color oscuro en la cabeza. Me ataron y esposaron, luego me obligaron a meterme en la caja de una camioneta…

“Después me llevaron a una pista de aterrizaje a unos 20 o 25 minutos de distancia, donde me obligaron a subir a un avión privado”, narra el narcotraficante en la misiva.

Enfatiza que llegaron a El Paso, Texas, donde los agentes estadounidenses los detuvieron.

También subraya que Héctor Melesio Cuén fue asesinado a la misma hora y en el mismo lugar donde él fue secuestrado.

“Héctor Cuén era amigo mío desde hacía mucho tiempo, y lamento profundamente su muerte, así como la desaparición de José Rosario Heras López y Rodolfo Chaidez, a quienes nadie ha vuelto a ver ni a saber de ellos. nadie ha vuelto a saber de ellos”, enfatiza.

El 16 de agosto, el gobernador de la entidad dijo que la Fiscalía General de la República le solicitó información sobre su salida del país el 25 de julio pasado, día en el que El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López fueron puestos a disposición de autoridades de Estados Unidos.

