Luego de que el titular de la Secretaría de Defensa (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, canceló su comparecencia ante diputados, el diputado Gerardo Fernández Noroña explicó porqué no se ha realizado la reunión.

En conferencia de prensa, el diputado del Partido del Trabajo explicó que en la Comisión de Defensa Nacional se propuso una reunión de trabajo con el general Sandoval, pero “no se votó esa decisión, y a pesar que no se votó, el compañero secretario de la Defensa aceptó tener una reunión de trabajo para explicar, dar a conocer la situación sobre el hackeo que hubo a los archivos de las Fuerzas Armadas”.

Indicó Fernández Noroña que la reunión estaba en pie “a pesar de la irregularidad” con la que fue convocada y “nunca se votó”: “La Comisión no tiene facultades para convocar al titular de la dependencia”.

Fernández Noroña señaló al diputado Sergio Barrera Sepúlveda, de Movimiento Ciudadano y secretario de la Comisión de Defensa, de enviar un “oficio bastante insolente” a Luis Cresencio Sandoval, “donde le decía que no estaba de acuerdo con el formato de la reunión y que tenía que venir a dar cuentas, y que tenía que venir a la Cámara de Diputados”.

“Se está mintiendo porque no hay ningún menosprecio al Poder Legislativo, no hay ningún desacato, no hay ningún incumplimento porque no había ninguna comparecencia, y quien dinamitó la reunión fue el propio diputado, que hoy se plantea agraviado, cuando en el marco de la Comisión no expresó estos planteamientos (...)

“No plantearon nunca este tema en la Junta de Coordinación Política, no plantearon nunca ninguna inconformidad, la reunión de trabajo estaba en pie y fue pospuesta debido a este oficio, donde él sostiene que no están de acuerdo, en una actitud, absolutamente, yo diría que, sí, imprudente; sí, inapropiada, no porque no pueda criticar al titular de la Secretaría de la Defensa, claro que puede hacerlo, pero si él acepta la reunión de trabajo a la que se le invitó, él aceptó, tengo la invitación, la puedo compartir”, dijo el diputado del PT.

Recalcó que el oficio “echó por la borda la realización de la reunión” y negó que el secretario de Defensa tenga una actitud de “soberbia”.

“Este oficio es una franca provocación. Ellos reventaron la reunión y ahora ellos son los que dicen que es de las Fuerzas Armadas que hay arrogancia, cuando nunca se votó el acuerdo de la reunión. A pesar de eso, el presidente de la Comisión (Ricardo Villarreal, PAN) la solicitó. A pesar de eso, el secretario de la Defensa la aceptó, y quien hizo el sabotaje fue el propio diputado Sergio Barrera Sepúlveda, que hoy se hace la víctima o el héroe, según lo vea cada quien”, refirió Fernández Noroña.

Mencionó Fernández Noroña que le expuso al secretario Luis Cresencio Sandoval que tenía dudas de que la Guardia Nacional quedara bajo responsabilidad de la Sedena: “Le hemos hablado siempre con franqueza, con claridad, todas las fuerzas políticas”.

