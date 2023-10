La diputada Janine Patricia Quijano Tapia, conocida en el medio artístico como “Federica” Quijano cantante de Kabah, dio a conocer que no fue incluida en la encuesta final para contender por la coordinación de los Comité de Defensa de la Cuarta Transformación en Yucatán.

La cantante dio a conocer por medio de su cuenta oficial de X, antes Twitter, que ya preveía la acción luego que no fue incluida en la encuesta con el nombre de “Federica” Quijano.

La diputada del Partido Verde comunicó hace dos días mediante un video en X que no respetaron su alias de “Federica” en la encuesta de reconocimiento de Morena, por lo que fue encuestada con su nombre real de Janine Quijano.

Hoy en el Comité Ejecutivo Estatal de #Morena en Yucatán, nos fue informado de la encuesta de reconocimiento, en donde mi registro bajo el alias “Federica”, no fue incluido, por lo que desafortunadamente fui encuestada como “Janine”; pero confío en el proceso y su transparencia. pic.twitter.com/wi6EfXg7sI — Fede Quijano (@Federicaq) October 13, 2023

Ayer, la legisladora por Yucatán señaló en su red social “Me he dado por enterada que no fui incluida en la encuesta final para contender para la Coordinación de la Defensa de la 4T #Morena en #Yucatán, situación que preví cuando NO fui encuestada por mi nombre, como se los comuniqué ayer”.

En su cuenta oficial de X, la cantante ha expresado su “admiración y respeto” por la aspirante a la presidencia Claudia Sheinbaum.

Federica Quijano. Foto: especial

